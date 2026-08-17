स्मृति ईरानी से वसुंधरा राजे तक, बीजेपी की नई ‘महिला ब्रिगेड’ में 10 चेहरे; नितिन नबीन की टीम में किसे मिली कौन-सी जिम्मेदारी?

Nitin Nabin BJP New National Team: बीजेपी ने 17 अगस्त को अपनी नई राष्ट्रीय टीम का एलान किया, जिसमें पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन की टीम में इस बार महिला नेताओं को भी अहम जगह दी गई है. नई टीम में कुल 10 महिला चेहरों को अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि नितिन नबीन की महिला ब्रिगेड में कौन-कौन से नाम शामिल हैं और उन्हें क्या जिम्मेदारी मिली है.

नितिन नबीन के बीजेपी की 10 नई महिला ब्रिगेड

1. वसुंधरा राजे सिंधिया- राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है. राजस्थान की राजनीति में उनका लंबा अनुभव और संगठन पर मजबूत पकड़ उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है.

2. स्मृति ईरानी- पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है. अमेठी से लोकसभा चुनाव जीतने और केंद्र में कई अहम मंत्रालय संभालने के कारण उनका राजनीतिक अनुभव काफी मजबूत है. संगठन में उनकी वापसी को बीजेपी के लिए अहम माना जा रहा है.

3. डी. पुरंदेश्वरी- पूर्व केंद्रीय मंत्री डी. पुरंदेश्वरी को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है. दक्षिण भारत, खासकर आंध्र प्रदेश की राजनीति और संगठन में उनका लंबा अनुभव पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है.

4. रेख वर्मा- यूपी की वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व सांसद रेखा वर्मा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है. यूपी की राजनीति और संगठन में उनका अनुभव उन्हें पार्टी के लिए महत्वपूर्ण चेहरा बनाता है.

5. कविता पाटीदार- मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है. पार्टी संगठन में सक्रिय भूमिका और मध्य प्रदेश में राजनीतिक अनुभव उनकी प्रमुख ताकत है.

6. डॉ. भारती प्रवीण पवार- महाराष्ट्र की डॉ. भारती प्रवीण पवार को नितिन नबीन की नई बीजेपी टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है.

7. फांगनन कोन्याक- नगालैंड से राज्यसभा सांसद फांगनन कोन्याक को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई है.

8. संगीता यादव- उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद संगीत यादव को भी राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है.

9. रूपकुमारी चौधरी- छत्तीसगढ़ से बीजेपी सांसद रूपकुमारी चौधरी को पार्ट के महिला मोर्च की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है.

10. प्रीति गांधी- प्रीति गांधी को सोशल मीडिया को-कन्वीनर बनाया गया है.

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