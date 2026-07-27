Home > देश > E20 एथेनॉल नीति पर फर्जी वीडियो फैलाना पड़ा महंगा, नितिन गडकरी ने लिया कानूनी सहारा; पहुंचे बॉम्बे हाईकोर्ट

E20 एथेनॉल नीति पर फर्जी वीडियो फैलाना पड़ा महंगा, नितिन गडकरी ने लिया कानूनी सहारा; पहुंचे बॉम्बे हाईकोर्ट

Nitin Gadkari: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ई20 एथनॉल पॉलिसी से जुड़े अपमानजनक पोस्ट और डीपफेक के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है. उन्होंने कथित मानहानि के लिए यह कदम उठाया है.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: July 27, 2026 3:08:16 PM IST

E20 एथेनॉल नीति पर फर्जी वीडियो फैलाना पड़ा महंगा, नितिन गडकरी पहुंचे कोर्ट
E20 एथेनॉल नीति पर फर्जी वीडियो फैलाना पड़ा महंगा, नितिन गडकरी पहुंचे कोर्ट


केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित कथित AI डीपफेक वीडियो और भ्रामक पोस्ट के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है. आपको बता दें कि E20 मामले को लेकर इन दिनों लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. इसी को लेकर नितिन गडकरी ने ये फैसला लिया है. 

किसके खिलाफ की शिकायत?

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कथित तौर पर बदनाम करने वाले पोस्ट और डीपफेक कंटेंट के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उन्हें और उनके परिवार को E20 इथेनॉल प्रोग्राम से होने वाले मुनाफे से जोड़ा गया है. कोर्ट ने उन्हें मेटा, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और उन अनजान लोगों के खिलाफ सिविल केस करने की इजाज़त दे दी है, जिन पर इन कंटेंट को होस्ट करने या फैलाने में मदद करने का आरोप है. FIR में मशहूर यूट्यूबर-पॉलिटिशियन मनीष कश्यप, इंस्टाग्राम अकाउंट देसी बॉयज़ (desi_boysncr) और इन्फ्लुएंसर हर्षित राठी और अंकलेश इनवाती का नाम है. नितिन गडकरी ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार और मानहानिकारक बताते हुए कहा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन आता है, सड़क परिवहन मंत्रालय के नहीं. गडकरी ने अदालत से डीपफेक वीडियो और भ्रामक पोस्ट हटाने, उनके प्रसार पर रोक लगाने तथा जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

You Might Be Interested In

कौन करेगा सुनवाई?

इस मामले की सुनवाई जस्टिस अभय आहूजा ने की, जिसमें गडकरी की तरफ से वकील संदीप एस लड्डा पेश हुए. उन्होंने दलील दी कि ऑनलाइन मटीरियल मुंबई में यूज़र्स के लिए उपलब्ध था और इसे वहीं देखा जाना था, जिससे केस का एक बड़ा हिस्सा कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है. साथ ही, उन्होंने कहा कि यही मटीरियल मुंबई के बाहर भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जिससे क्लॉज़ XII के तहत छुट्टी ज़रूरी हो जाती है. हालांकि, आपको बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है और अंतरिम राहत (इंटरिम इंजंक्शन) की मांग पर सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध किया है.

क्या है पूरा मामला?

केंद्र सरकार के E20 फ्यूल – जो 20 परसेंट इथेनॉल और 80 परसेंट पेट्रोल का मिश्रण है. इसे शुरू करने पर बढ़ती पब्लिक बहस के बीच, सरकार ने लगातार कहा है कि यह कम्पैटिबल गाड़ियों के लिए सुरक्षित है और भारत के एनर्जी ट्रांज़िशन और इथेनॉल-ब्लेंडिंग प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है.हालांकि, इस पॉलिसी की कुछ गाड़ी चलाने वालों, ऑटोमोबाइल के शौकीनों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने आलोचना की है. उन्होंने फ्यूल एफिशिएंसी पर इसके असर पर सवाल उठाए हैं और दावा किया है कि ज़्यादा इथेनॉल ब्लेंड पुरानी गाड़ियों पर बुरा असर डाल सकता है, जिन्हें E20 फ्यूल पर चलने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है.

यह खबर भी पढ़ें: जब अमिताभ-श्रीदेवी की सुरक्षा में उतर गई अफगानिस्तान की सेना, आखिर क्यों था इतना सख्त इंतजाम? जानिए

Tags: E20 FuelNitin Gadkari
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

टीवी एक्ट्रेस नारायणी शास्त्री ने किया चौंकाने वाला दावा

July 27, 2026

नोरा फतेही के को-स्टार ने जड़े थप्पड़, खींचे बाल

July 27, 2026

तेजी से वजन घटाने में असरदार हैं ये 5 चीजें!

July 26, 2026

कब आएगी पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त?

July 26, 2026

2026 में भारत के लिए कितने खिलाड़ियों ने किया डेब्यू?...

July 26, 2026

किन लोगों को नहीं खाने चाहिए तरबूज के बीज?

July 26, 2026
E20 एथेनॉल नीति पर फर्जी वीडियो फैलाना पड़ा महंगा, नितिन गडकरी ने लिया कानूनी सहारा; पहुंचे बॉम्बे हाईकोर्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

E20 एथेनॉल नीति पर फर्जी वीडियो फैलाना पड़ा महंगा, नितिन गडकरी ने लिया कानूनी सहारा; पहुंचे बॉम्बे हाईकोर्ट
E20 एथेनॉल नीति पर फर्जी वीडियो फैलाना पड़ा महंगा, नितिन गडकरी ने लिया कानूनी सहारा; पहुंचे बॉम्बे हाईकोर्ट
E20 एथेनॉल नीति पर फर्जी वीडियो फैलाना पड़ा महंगा, नितिन गडकरी ने लिया कानूनी सहारा; पहुंचे बॉम्बे हाईकोर्ट
E20 एथेनॉल नीति पर फर्जी वीडियो फैलाना पड़ा महंगा, नितिन गडकरी ने लिया कानूनी सहारा; पहुंचे बॉम्बे हाईकोर्ट