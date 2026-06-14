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महंगे पेट्रोल से मिलेगी परमानेंट मुक्ति! नितिन गडकरी ने जिस फाइल पर किए दस्तखत, वो बदल देगी आपकी किस्मत!

'जब मैं इस सपने की बात करता, तो लोग हंसते थे...' नितिन गडकरी ने आधी रात को वो कौन सा ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसने पेट्रोल का खेल ही खत्म कर दिया? पूरी खबर पढ़ें...

By: Shivani Singh | Published: June 14, 2026 6:43:19 PM IST

देश में 100% इथेनॉल ईंधन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है
देश में 100% इथेनॉल ईंधन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है


100 percent Ethanol Fuel: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश की विदेशी जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल-डीजल) पर निर्भरता कम करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने घोषणा की है कि अब देश में 100% इथेनॉल ईंधन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है. नागपुर में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि इस कदम का मकसद वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की तरफ तेजी से कदम बढ़ाना है.

नितिन गडकरी ने अपने चिरपरिचित बेबाक अंदाज में कहा, ‘कल रात ठीक 8 बजे, मैंने उस फाइल पर दस्तखत कर दिए और 100 फीसदी इथेनॉल के कानूनी इस्तेमाल के नियमों को अंतिम मंजूरी दे दी.’

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जब लोग हंसते थे, आज वो सपना सच हुआ

इथेनॉल में पेट्रोल का एक बेहतरीन और सस्ता विकल्प बनने की पूरी क्षमता है, जिससे भारत का भारी-भरकम ईंधन आयात बिल काफी कम हो सकता है. नितिन गडकरी ने याद किया कि कैसे शुरुआत में उनके इस विचार को लोगों ने मजाक में उड़ा दिया था. ‘जब मैं पहले इस सपने के बारे में बात करता था, तो लोग हंसते थे. कुछ दोस्तों ने तो मेरी आलोचना भी की थी.’

लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है. गडकरी ने बताया कि देश की कई बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां अगले कुछ हफ्तों में इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां बाजार में उतारने की तैयारी कर रही हैं. टोयोटा, सुजुकी, एमजी और हुंडई जैसी कंपनियां अगले डेढ़ महीने के भीतर 100% इथेनॉल से चलने वाले वाहन लॉन्च कर देंगी.

उम्मीद से कहीं आगे बढ़ा भारत

पिछले हफ्ते ही सरकार ने फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए E85 ईंधन (85% इथेनॉल मिक्स) पेश किया है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इथेनॉल ब्लेंडिंग (मिश्रण) में भारत की रफ्तार की तारीफ करते हुए कहा कि देश ने तय समय से बहुत पहले ही अपने लक्ष्यों को हासिल कर लिया है.

उन्होंने आंकड़ों के जरिए भारत की इस कामयाबी को सामने रखा, 

  • 2014: पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण सिर्फ 1.5% था.
  • नवंबर 2022: यह आंकड़ा बढ़कर 10% पर पहुंच गया.
  • 2024: सरकार ने 20% ब्लेंडिंग का जो लक्ष्य 2030 के लिए रखा था, उसे 6 साल पहले यानी 2024 में ही पूरा कर लिया.

हरदीप पुरी ने बातचीत में कहा, ‘फिलहाल हम ऑटोमोबाइल एसोसिएशन (SIAM) और उद्योग जगत के दूसरे दिग्गजों के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं. इसी बीच हमने E85 फ्यूल भी पेश कर दिया है, हालांकि अभी यह सिर्फ उन्हीं गाड़ियों के लिए है जो E85 फ्लेक्स-फ्यूल के अनुकूल हैं.’

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