Breakup से बौखलाया Ex-बॉयफ्रेंड! गर्लफ्रेंड को मिलने बुलाया और बेरहमी से… ऑटो में लादकर डैम किनारे फूंकी लाश, दहला देगी वारदात!

Kerala Crime News: केरला के इडुक्की जिले से एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक एक्स-बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि ब्रेकअप का गम नहीं सह पाया. एक साजिश के तहत उसने प्रेमिका को चाय के बागान में बुलाया, वहां बहस हुई और देखते–ही-देखते विवाद इतना बढ़ गया कि 18 साल की एक मासूम लड़की की बेरहमी से जान ले ली. इतना ही नहीं, लाश को बेहद खौफनाक तरीके से ठिकाने लगाया. इस खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और लोग इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि कोई इतने क्रूर कदम कैसे उठा सकता है.

ब्रेकअप के बाद मिलने बुलाया, परिजनों ने की शिकायत

वर्ष 2023 में शुरू हुआ प्यार का यह सिलसिला आगे चलकर कड़वाहट में बदल गया था. नित्या और 19 साल के निशांत के बीच दूरियां आ चुकी थीं और दोनों अलग हो चुके थे. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. निशांत ने एक रोज नित्या को मैसेज भेजा और इडुक्की के पूपारा में मिलने की जिद की. उसका कहना था कि उन्हें अपने रिश्ते के तमाम गिले-शिकवे मिटाकर आखिरी बार आमने-सामने बात करनी चाहिए.

नित्या उसके झांसे में आ गई और 11 अक्टूबर को अपने घर से इडुक्की के लिए रवाना हो गई. उसे क्या पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होने वाला है. जब वह काफी वक्त तक घर नहीं लौटी, तो परिजनों की बेचैनी बढ़ी और उन्होंने बोदिनायकनूर थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

चाय के बागान में किया खौफनाक कांड

11 अक्टूबर की दोपहर करीब ढाई बजे, दोनों इडुक्की के एक शांत चाय के बागान (टी-प्लांटेशन) में मिले. शुरुआत में बातचीत सुलह की थी, लेकिन धीरे-धीरे बात पुरानी बातों और विवादों पर आ गई. बहस इतनी बढ़ गई कि निशांत का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया.

आरोप है कि आवेश में आकर निशांत ने पहले नित्या का गला घोंट दिया और फिर पास पड़े भारी पत्थरों से उसके सिर पर ताबड़तोड़ कई वार किए. उस हरे-भरे चाय के बागान में एक मासूम की सांसें हमेशा के लिए थम गईं. हत्यारे ने मौके पर ही उसकी जिंदगी का अंत कर दिया.

रात के अंधेरे में शव को लगाया ठिकाने

दिन के उजाले में गुनाह करने के बाद भी आरोपी का दिल नहीं पसीजा. उसने इस भयानक सच को छिपाने के लिए एक खतरनाक साजिश रची. पुलिस जांच के अनुसार, निशांत दिन में वहां से चला गया, लेकिन रात के 10 बजने के बाद वह दोबारा उस वीरान जगह पर लौटा.

उसने नित्या के शव को अपने ऑटो-रिक्शा में लादा और पम्ब्ला डैम के पास सुनसान इलाके में ले गया. वहां उसने पहले से इंतजाम करके रखे गए पेट्रोल को शरीर पर छिड़का और आग के हवाले कर दिया ताकि पहचान का कोई निशान बाकी न रहे. इसके बाद उसने अपना फोन बंद किया और पुलिस की नजरों से बचकर छिप गया.

ऐसे हुआ खुलासा, पुलिस ने कैसे दबोचा आरोपी?

बुधवार को जब स्थानीय लोगों ने डैम के पास केएसईबी क्वार्टर के पीछे बने एक पुराने शेड के पास कुछ जली हुई चीजें देखीं, तो उनके होश उड़ गए. उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. करीमनाल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

उधर, अपनों की तलाश में भटक रहे नित्या के परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया. गुरुवार को परिवार वालों ने मौके पर मिले शव के पास की नेल पॉलिश और उसके शारीरिक लक्षणों के आधार पर उसकी शिनाख्त की. पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए शक की सुई निशांत की तरफ घुमाई और गुरुवार रात राजकुमारी इलाके से उसे धर दबोचा.

पुलिस इस बात की भी गहराई से जांच कर रही है कि हत्या से पहले क्या उसके साथ कोई यौन उत्पीड़न हुआ था. फिलहाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक सबूत और आरोपी के कॉल रिकॉर्ड्स इस अंधेरे में डूबे मामले की पूरी सच्चाई सामने लाने में जुटे हैं, जबकि मृतका का परिवार इस वहशी के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहा है.

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