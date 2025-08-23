Nitesh Rane: इंडिया-पकिस्तान के भिड़ने से पहले भीड़ गए संजय राउत और नितेश राणे, देशभक्ति तक पहुंची बात, फिर BJP के फायरब्रांड नेता ने Pak को दिखा दी उसकी औकात!

Nitesh Rane: शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने पहलगाम हमले का ज़िक्र करते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप क्रिकेट मैच पर कड़ी आपत्ति जताई है और इस संबंध में पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है। इस पर अब महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने उद्धव गुट के नेता पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस देशभक्त लोगों के संगठन हैं। हमें संजय राउत जैसे लोगों से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हम पाकिस्तान को सबक सिखाना जानते हैं।

उन्होंने आगे कहा, “हम पाकिस्तान को उसकी जगह दिखाना जानते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कई बार दिखाई है, इसलिए चाहे वह क्रिकेट का मैदान हो या कुछ और, पाकिस्तान जानता है कि उसका बाप वहीं बैठा है। संजय राउत ने जो भी कहा, हमें उससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता।”

संजय राउत किस तरफ मैच देखने जाएँगे- नितेश राणे

सवाल उठाते हुए महाराष्ट्र के मंत्री ने कहा, “मैं संजय राउत से पूछना चाहता हूँ कि भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान वह किस तरफ मैच देखने जाएँगे। हम भारत की तरफ होंगे, ऐसा नहीं है कि बुर्का पहने कोई व्यक्ति स्टेडियम में ‘जय पाकिस्तान’ कहता दिखाई देगा।”

#WATCH | Mumbai | Maharashtra Minister Nitesh Rane says, “The BJP and RSS leaders who are nationalists, we do not need a certificate from Sanjay Raut. We know how to teach Pakistan a lesson, which the government led by Prime Minister Modi has done many times… I want to ask… pic.twitter.com/J38to7xZfc — ANI (@ANI) August 23, 2025

प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में संजय राउत ने क्या लिखा?

पीएम मोदी को भेजे लेटर में शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने लिखा, “पहलगाम आंतकी हमले में मारे गए भारतीयों का खून अभी सूखा नहीं है और उनके परिवारों के आँसू अभी थमे नहीं हैं, ऐसे में दुश्मन देश पकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना एक अमानवीय और असंवेदनशील कदम होगा। केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत-पाकिस्तान मैचों को हरी झंडी देने की खबर भारतीयों के लिए बेहद दुखद है।”

हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं- राउत

उन्होंने आगे कहा, “ज़ाहिर है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय की मंज़ूरी के बिना यह संभव नहीं होता। मैं आपके सामने देशभक्त नागरिकों की भावनाएँ व्यक्त कर रहा हूँ। आप कहते हैं कि पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। अगर युद्ध अभी थमा नहीं है, तो हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं? पहलगाम अटैक एक पाकिस्तानी आतंकवादी समूह के द्वारा किया गया था, जिसने 26 महिलाओं के सिंदूर मिटा दिए थे। क्या आपने उन माताओं और बहनों की भावनाओं के बारे में सोचा है?”

