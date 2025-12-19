इन्हें मानसिक इलाज के लिए रांची भेजो! 8 सांसदों पर भड़के निशिकांत दुबे, चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग, जानिए क्या है पूरा मामला

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में VB-G राम G बिल पास होने के दौरान कांग्रेस और दूसरे विपक्षी सांसदों के बर्ताव के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. दुबे ने आठ सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस दिया है.

कल लोकसभा में बिल पास हुआ

यह बिल गुरुवार को लोकसभा में पास हो गया. कार्यवाही के दौरान, सत्ताधारी पार्टी ने सदन में विपक्षी सांसदों के व्यवहार पर आपत्ति जताई. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन (ग्रामीण) बिल, जिसे VB-G राम G भी कहा जाता है, पर जवाब दे रहे थे. इस दौरान, विपक्ष बिल के खिलाफ नारे लगाता रहा। विपक्षी सांसद सदन के वेल में घुस गए और कागज फेंके.

बजट सत्र से सस्पेंड करने की मांग

निशिकांत दुबे ने मांग की है कि जिन सांसदों के खिलाफ नोटिस दिया गया है, उन्हें अगले सत्र, यानी बजट सत्र से सस्पेंड किया जाए. दुबे ने कहा, “हिंसा करने वाले सांसदों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए.” दुबे ने आगे कहा, “सदन चर्चा के लिए है। सदन में हिंसा करने वाले सांसदों के खिलाफ कानून बनाया जाना चाहिए, ताकि वे दोबारा चुनाव न लड़ सकें.”

वे सचिवालय के स्टाफ को मार भी सकते थे,’

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, “कांग्रेस, DMK और TMC सांसदों ने जो किया, वह लोकतंत्र में होने वाली सबसे शर्मनाक बात है। वे स्पीकर के सामने बैठे सचिवालय के स्टाफ की मेजों पर चढ़ गए और नारे लगाने लगे. वे हिंसक हो गए. शायद बापू (महात्मा गांधी) ने उन्हें यह सिखाया था. हो सकता है कि कांग्रेस, DMK और TMC की डिक्शनरी में लिखा हो कि बापू ने लोगों को हिंसक गतिविधियों के लिए उकसाया था. बापू द्वारा सिखाई गई सच्चाई, अहिंसा और ईमानदारी की शिक्षाओं के अनुसार, हमने 8 सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस भेजा है… हम स्पीकर से मांग करते हैं कि इस सत्र को आज स्थगित कर दिया जाए, लेकिन इन सांसदों को आने वाले बजट सत्र तक सदन की कार्यवाही से बाहर रखा जाए. उनके कामों को देखकर लगता है कि वे सचिवालय के स्टाफ को मार भी सकते हैं या हिंसा कर सकते हैं. उन्हें मानसिक इलाज के लिए रांची या कांके भेजा जाना चाहिए.”