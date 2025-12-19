Home > देश > इन्हें मानसिक इलाज के लिए रांची भेजो! 8 सांसदों पर भड़के निशिकांत दुबे, चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग, जानिए क्या है पूरा मामला

इन्हें मानसिक इलाज के लिए रांची भेजो! 8 सांसदों पर भड़के निशिकांत दुबे, चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग, जानिए क्या है पूरा मामला

संसद में विपक्षी सांसदों के बर्ताव पर भड़के निशिकांत दुबे, 8 सांसदों के खिलाफ उठाया ऐसा कड़ा कदम कि मच गया हड़कं. पूरी इनसाइड स्टोरी यहाँ पढ़ें.

By: Shivani Singh | Last Updated: December 19, 2025 11:28:44 AM IST

इन्हें मानसिक इलाज के लिए रांची भेजो! 8 सांसदों पर भड़के निशिकांत दुबे, चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग, जानिए क्या है पूरा मामला


बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में VB-G राम G बिल पास होने के दौरान कांग्रेस और दूसरे विपक्षी सांसदों के बर्ताव के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. दुबे ने आठ सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस दिया है.

You Might Be Interested In

कल लोकसभा में बिल पास हुआ

यह बिल गुरुवार को लोकसभा में पास हो गया. कार्यवाही के दौरान, सत्ताधारी पार्टी ने सदन में विपक्षी सांसदों के व्यवहार पर आपत्ति जताई. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन (ग्रामीण) बिल, जिसे VB-G राम G भी कहा जाता है, पर जवाब दे रहे थे. इस दौरान, विपक्ष बिल के खिलाफ नारे लगाता रहा। विपक्षी सांसद सदन के वेल में घुस गए और कागज फेंके.

बजट सत्र से सस्पेंड करने की मांग

निशिकांत दुबे ने मांग की है कि जिन सांसदों के खिलाफ नोटिस दिया गया है, उन्हें अगले सत्र, यानी बजट सत्र से सस्पेंड किया जाए. दुबे ने कहा, “हिंसा करने वाले सांसदों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए.” दुबे ने आगे कहा, “सदन चर्चा के लिए है। सदन में हिंसा करने वाले सांसदों के खिलाफ कानून बनाया जाना चाहिए, ताकि वे दोबारा चुनाव न लड़ सकें.”

You Might Be Interested In

वे सचिवालय के स्टाफ को मार भी सकते थे,’

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, “कांग्रेस, DMK और TMC सांसदों ने जो किया, वह लोकतंत्र में होने वाली सबसे शर्मनाक बात है। वे स्पीकर के सामने बैठे सचिवालय के स्टाफ की मेजों पर चढ़ गए और नारे लगाने लगे. वे हिंसक हो गए. शायद बापू (महात्मा गांधी) ने उन्हें यह सिखाया था. हो सकता है कि कांग्रेस, DMK और TMC की डिक्शनरी में लिखा हो कि बापू ने लोगों को हिंसक गतिविधियों के लिए उकसाया था. बापू द्वारा सिखाई गई सच्चाई, अहिंसा और ईमानदारी की शिक्षाओं के अनुसार, हमने 8 सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस भेजा है… हम स्पीकर से मांग करते हैं कि इस सत्र को आज स्थगित कर दिया जाए, लेकिन इन सांसदों को आने वाले बजट सत्र तक सदन की कार्यवाही से बाहर रखा जाए. उनके कामों को देखकर लगता है कि वे सचिवालय के स्टाफ को मार भी सकते हैं या हिंसा कर सकते हैं. उन्हें मानसिक इलाज के लिए रांची या कांके भेजा जाना चाहिए.”

You Might Be Interested In
Tags: nishikant dubeysansadVB G RAM G Bill
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आज के टीनएजर्स इमोशनली मैच्योर लेकिन दिमागी तौर पर थके...

December 19, 2025

दुनिया की सैर का है सपना, तो अपनी ‘बकेट लिस्ट’...

December 18, 2025

50 की उम्र मे भी दिखना चाहते हैं क्लासी! तो...

December 18, 2025

50 के बाद भी जॉन अब्राहम की बॉडी कैसे इतनी...

December 18, 2025

सर्दियों में जा रही हैं बच्चों के लिए लेने कपड़े?...

December 6, 2025

अलसी खाने से ये बीमारी होती है ठीक! जानें इसकी...

December 6, 2025
इन्हें मानसिक इलाज के लिए रांची भेजो! 8 सांसदों पर भड़के निशिकांत दुबे, चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग, जानिए क्या है पूरा मामला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इन्हें मानसिक इलाज के लिए रांची भेजो! 8 सांसदों पर भड़के निशिकांत दुबे, चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग, जानिए क्या है पूरा मामला
इन्हें मानसिक इलाज के लिए रांची भेजो! 8 सांसदों पर भड़के निशिकांत दुबे, चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग, जानिए क्या है पूरा मामला
इन्हें मानसिक इलाज के लिए रांची भेजो! 8 सांसदों पर भड़के निशिकांत दुबे, चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग, जानिए क्या है पूरा मामला
इन्हें मानसिक इलाज के लिए रांची भेजो! 8 सांसदों पर भड़के निशिकांत दुबे, चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग, जानिए क्या है पूरा मामला