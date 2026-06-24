लंदन में बढ़ी भगोड़े नीरव मोदी की मुश्किलें, भारत को लौटाने होंगे 100 करोड़ के हीरे; BOI ने जीता केस

Nirav Modi News: भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लंदन के हाई कोर्ट ने सबसे बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने लोन मामले में बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने नीरव मोदी को 100 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम वापस करने का आदेश चुकाया है. बैंक ऑफ इंडिया के लिहाज से ये काफी बड़ी जीत है. ये रकम नीरव मोदी की एक कंपनी के लोन पर दी गई पर्सनल गारंटी से जुड़ी हुई है.

आखिर क्या है पूरा विवाद?

भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी और बैंक ऑफ इंडिया का ये विवाद सालों से चला रहा है. दरअसल, इस विवाद की शुरूआत दुबई की कंपनी ‘फायरस्टार डायमंड FZE’ को लोन देने से हुई थी. ये कंपनी नीरव मोदी की है. बैंक के मुताबिक, नीरव ने लोन के लिए पर्सनल गारंटी दी थी. अब उसकी जिम्मेदारी इस लोन को चुकाने की है. बैंक के इस दावे को नीरव मोदी ने ब्रिटेन की अदालतों में चुनौती दी थी. वह खुद भी लदंन की अदालत में पहुंचे थे.

कोर्ट ने सुनाया आदेश

लंदन के हाईकोर्ट ने बैंक के पक्ष में फैसला सुनाया. कोर्ट ने नीरव मोदी को 100 करोड़ रुपये (यानि 10.7 मिलियन डॉलर) वापस चुकाने का आदेश भी जारी किया है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद माना कि बैंक का दावा सही है. इसी कारण कोर्ट ने बैंक के पक्ष में फैसला सुनाया है. अब बैंक यूके में मौजूद कानूनी तरीकों का इस्तेमाल कर नीरव मोदी से पैसों की वसूली कर सकती है. मार्च 2019 में नीरव मोदी की लंदन में गिरफ्तारी के ब्रिटेन की हिरासत में भेज दिया था. ब्रिटेन की अदालतों ने कई सालों में उनकी जमानत याचिकाएं भी खारिज की. मार्च में भी लंदन हाईकोर्ट ने नीरव मोदी की भारत प्रत्यर्पण रोकने की मांग ठुकराई थी.

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2018 में भारत छोड़कर भागे नीरव

नीरव मोदी भारत में पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी कर फरार हो गया था. आरोप है कि उसने सरकारी बैंक के नाम पर फर्जी गारंटी का इस्तेमाल कर विदेश से कर्ज लिया. घोटाले की जांच शुरू होने से पहले ही वह जनवरी 2018 में भारत छोड़कर भाग गया था.

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