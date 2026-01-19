Home > देश > Nipah Virus In West Bengal: चमकादड़ों से फैलने वाले निपाह वायरस के बंगाल में 5 केस, जानें क्या हैं इसके लक्षण और कैसे करें बचाव?

Nipah Virus In West Bengal:  निपाह वायरस का खतरा तेजी से फैलता जा रहा है. हाल ही में पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 5 मामले सामने आए हैं. इससे पड़ोसी राज्यों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है. जानते हैं क्या है निपाह वायरस, कैसे करें इससे बचाव.

By: Tavishi Kalra | Published: January 19, 2026 11:57:49 AM IST

Nipah Virus In West Bengal: निपाह वायरस का कहर बढ़ रहा है. हाल ही में निपाह वायरस के 5 मामले पश्चिम बंगाल में सामने आए हैं. इससे सरकार भी अलर्ट हो गई है. पश्चिम बंगाल सरकार ने निपाह वायरस पर सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं. संक्रमित या संदिग्ध के संपर्क में आने वालों को 21 दिन क्वारंटाइन, दो बार स्वास्थ्य जांच और आरटीपीसीआर जरूरी है. माना जा रहा है कि निपाह वायरस कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा है. यह एक साइलेंट किलर है जो शरीर में जाते ही अपना जहर फैलाने लगता है.

निपाह वायरस से क्या होता है?

निपाह वायरस एक गंभीर और जानलेवा संक्रमण है, जो मुख्य रूप से फल खाने वाले चमगादड़ों से फैलता है. यह वायरस इंसानों में दूषित भोजन के सेवन या संक्रमित व्यक्ति के नज़दीकी संपर्क में आने से पहुंच सकता है.

निपाह वायरस में मृत्यु दर बहुत अधिक होती है और ये तेजी से गंभीर रूप ले लेता है. यह वायरस दिमाग में गंभीर सूजन भी पैदा कर सकता है.निपाह वायरस का संक्रमण अन्य वायरल बीमारियों से अलग है. यह ज्यादातर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है या फिर संक्रमित जानवर के करीबी संपर्क के फैलता है.

सबसे ज्यादा परेशान और हैरान करने वाली बात यह है कि निपाह वारयस की अभी तक कोई दवा उपलब्ध नहीं है. विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मानना है कि इससे मृत्यु दर 40% से 75% तक हो सकती है. साथ ही यह बिमारी इंसानों में मौत का कारण बन सकती है.

कितने दिन में फैलता है संक्रमण?

अगर आप निपाह वायरस के संपर्क में आएं हैं को आपको अपने अंदर 5 से 14 दिनों के अंदर लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे. इसीलिए अगर किसी को बुखार लेग तो उसे अपने आपको आइसोलेट कर लेना चाहिए.

क्या है निपाह वायरस के लक्षण?

निपाह वायरस के शुरुआती लक्षण है बुखार, सिरदर्द, थकान, शरीर में दर्द, दौरे, सांस लेने में दिक्कत होना, दिमाग से जुड़ी परेशानियां देखी जाती है .यह इस वायरस में शुरुआत के लक्षण हैं.

कैसे करें बचाव?

  • समय पर जांच और पहचान करना बेहद जरूरी है.
  • बाहर का खाना एवाइड करें.
  • दूषित खाने से इसका संक्रमण जल्दी और तेजी से फैलता है.
  • पहचान, सतर्कता और सही मेडिकल मैनेजमेंट ही इस जानलेवा बीमारी से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है.

