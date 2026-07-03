Home > क्राइम > पुलिसिया बर्बरता में युवक की मौत मामले में 9 पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास, 15 साल के लंबे इंतजार के बाद मिला न्याय; परिवार ने जताया संतोष

पुलिसिया बर्बरता में युवक की मौत मामले में 9 पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास, 15 साल के लंबे इंतजार के बाद मिला न्याय; परिवार ने जताया संतोष

रिसोड पुलिस स्टेशन में चोरी के एक मामले में पूछताछ के लिए लाए गए संदिग्ध बेग्या पवार की कथित पुलिस पिटाई से हुई मौत के मामले में अदालत ने तत्कालीन थाना प्रभारी समेत 9 पुलिसकर्मियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: July 3, 2026 1:07:09 PM IST

पुलिसिया बर्बरता में युवक की मौत मामले में 9 पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास
पुलिसिया बर्बरता में युवक की मौत मामले में 9 पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास


Maharashtra News: महाराष्ट्र के वाशिम जिले में पुलिस हिरासत में हुई मौत के बहुचर्चित मामले में जिला एंव सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है. रिसोड पुलिस स्टेशन में चोरी के एक मामले में पूछताछ के लिए लाए गए संदिग्ध बेग्या पवार की कथित पुलिस पिटाई से हुई मौत के मामले में अदालत ने तत्कालीन थाना प्रभारी समेत 9 पुलिसकर्मियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. घटना के करीब 15 साल के बाद यह ऐतिहासिक फैसला आया है.
ये घटना 15 साल पहले की है, जब पारधी समाज के बेग्या पवार को पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया था और पुलिस की बेरहमी से पिटाई के कारण उनकी मौत हो गई थी. 

आखिर क्या था मामला?

ज्ञात हो कि ये मामला 10 मई 2011 का है. आरोप है कि चोरी के एक मामले में पूछताछ के लिए युवक वेग्या पवार को पुलिस रात को 3 बजे घर से उठा कर ले जाती है. उसके बाद पुलिस कर्मियों के द्वारा युवक के साथ मारपीट की जाती है. जिस कारण वेग्या पवार की मौत हो जाती है.

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घटना के 1 महीने बाद हुआ मुकदमा दर्ज

इस घटना के बाद CID ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गहन छानबीन की. और संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या और अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.

दोषी पुलिसकर्मियों को हुई सजा

वाशिम जिला एंव सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जयसिंह झपाटे ने सुनवाई पुरी होने के बाद तत्कालीन थाना प्रभारी महादेव माणिक धांडे समेत कुल 9 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.

परिजनों ने जाहिर की खुशी

फैसले के बाद मृतक बेग्या पवार के परिवार ने न्याय मिलने पर खुशी जाहिर की है. और इस बाबत संतोष जताया कि देर तो जरुर हुई पर न्याय मिलने से वो संतुष्ट नजर आए. सरकारी पक्ष ने भी इसे न्याय व्यवस्था में विश्वास कायम करने वाला फैसला बताया.

सजा के बाद जेल भेजे गए दोषी

अदालत के फैसले के बाद दोषी ठहराए गए एक पुलिस अधिकारी और आठ पुलिसकर्मियों को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया. इस दौरान उनके परिजन अदालत परिसर और जेल ले जाते समय फूट-फूटकर रोते नजर आए.

Tags: Death in custodyMaharashtra News
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