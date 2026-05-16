सुरंग, झरने और चाय बागानों के बीच से गुजरती है भारत की सबसे धीमी ट्रेन, 5 घंटे में तय करती है 46 किमी का सफर

India Slowest Train: भारत में ट्रेनों का विशाल नेटवर्क है, जहां सुपरफास्ट और हाईस्पीड ट्रेनों की खूब चर्चा होती है. लेकिन देश में एक ऐसी ट्रेन भी है, जो अपनी बेहद धीमी रफ्तार के बावजूद यात्रियों के बीच खास पहचान रखती है. भारत की सबसे धीमी ट्रेन कही जाने वाली नीलगिरि पर्वतीय रेल आज भी पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है. तमिलनाडु की खूबसूरत पहाड़ियों, घने जंगलों, सुरंगों और चाय बागानों के बीच से गुजरने वाली यह ट्रेन सिर्फ 9 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से चलती है. इसकी धीमी गति ही इसे खास बनाती है, क्योंकि सफर के दौरान यात्री हर प्राकृतिक नजारे को करीब से महसूस कर पाते हैं.

मेट्टूपालयम से ऊटी तक का यादगार सफर

नीलगिरि पर्वतीय रेल तमिलनाडु के मेट्टूपालयम से ऊटी तक चलती है. करीब 46 किलोमीटर लंबा यह सफर पूरा करने में ट्रेन को लगभग 5 घंटे का समय लगता है. यह ट्रेन नीलगिरि पहाड़ियों के बीच से गुजरती है, जहां यात्रियों को हर तरफ हरियाली, झरने, बादलों से ढके पहाड़ और चाय के बागानों का शानदार दृश्य देखने को मिलता है. यही वजह है कि यह ट्रेन सिर्फ एक परिवहन साधन नहीं, बल्कि एक यादगार पर्यटन अनुभव मानी जाती है.

आखिर इतनी धीमी क्यों चलती है यह ट्रेन?

नीलगिरि माउंटेन रेलवे का रूट पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरता है, जहां तीखे मोड़, खड़ी चढ़ाई और संकरी पटरियां हैं. सुरक्षा कारणों से इस ट्रेन को बहुत धीमी गति से चलाया जाता है. इस ट्रेन की सबसे खास बात इसका “रैक-एंड-पिनियन सिस्टम” है. यह एक विशेष तकनीक है, जो ट्रेन को पहाड़ों पर चढ़ने में मदद करती है. इसी सिस्टम की वजह से ट्रेन कठिन पहाड़ी रास्तों पर भी सुरक्षित तरीके से चल पाती है.

यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का मिला है दर्जा

यूनेस्को ने नीलगिरि पर्वतीय रेल को “भारत की पर्वतीय रेलें” के तहत वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है.

इस रेलवे की शुरुआत साल 1908 में हुई थी और इतने वर्षों बाद भी यह अपनी ऐतिहासिक पहचान और पुरानी विरासत को संभाले हुए है. यही वजह है कि देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक इस ट्रेन यात्रा का अनुभव लेने पहुंचते हैं.

बॉलीवुड से भी जुड़ा है खास रिश्ता

नीलगिरि माउंटेन रेलवे का नाम बॉलीवुड से भी जुड़ा हुआ है. Dil Se फिल्म का मशहूर गाना Chaiyya Chaiyya इसी ट्रेन पर फिल्माया गया था. इस गाने के बाद ट्रेन की लोकप्रियता और भी बढ़ गई और बड़ी संख्या में लोग इसे देखने और इसमें सफर करने के लिए आने लगे.

कब करें इस ट्रेन की यात्रा?

इस ट्रेन यात्रा के लिए अक्टूबर से जून तक का समय सबसे अच्छा माना जाता है. इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और पहाड़ों का दृश्य भी साफ दिखाई देता है. मानसून के समय यहां की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता और बढ़ जाती है, लेकिन भारी बारिश की वजह से ट्रेन के लेट होने की संभावना भी बनी रहती है.