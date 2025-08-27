Home > देश > अपनी बेटी पर बीती तो…कांडी थे Nikki के मायके वाले, अपनी ही बहू पर किया जुल्म; खुद भाभी ने दी गवाही

Nikki Murder Case: ग्रेटर नोएडा में हुए निक्की हत्याकांड के बाद से हर कोई सिर्फ इसी की चर्चा कर रहा है। विपिन पर आरोप हजै कि किस शख्स ने अपनी पत्नी को दहज के कारण जलाकर मार दिया।

Published: August 27, 2025 11:32:20 IST

Nikki Murder Case: ग्रेटर नोएडा में हुए निक्की हत्याकांड के बाद से हर कोई सिर्फ इसी की चर्चा कर रहा है। विपिन पर आरोप हजै कि किस शख्स ने अपनी पत्नी को दहज के कारण जलाकर मार दिया। वहीँ आपको बता दें, उसके पति विपिन भाटी समेत चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन इस मामले में अभी भी लगातार खुलासे हो रहे हैं।  वहीँ पता चला कि पति-पत्नी के बीच अनबन चल रही थी। दरअसल, पुलिस जब जांच के लिए निक्की के घर पहुंची तो उसके बेडरूम की भी जांच की गई। वहां उन्होंने देखा कि फर्श पर एक बिस्तर रखा हुआ था। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। 

भाभी ने खोले कई बड़े राज 

जहाँ एक तरफ निक्की के परिवार वाले लगातार ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर, विपिन के परिवार और गांव वाले इसे आत्महत्या बता रहे हैं। वहीँ निक्की की भाभी भी विपिन के समर्थन में आ गई और उन्होंने भी कई बड़े खुलासे कर दिए हैं। उनका कहना है कि विपिन शराब पीता था, लेकिन वो निक्की से बहुत प्यार भी करता था। उसने उसे मारा-पीटा होगा, लेकिन वो उसकी जान नहीं ले सकता। वहीँ बताया जा रहा है कि उसके पास निक्की के नाम का टैटू भी है। इतना ही नहीं उल्टा उन्होंने निक्की के परिवार को लेकर कई बड़े खुलासे कर दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा- मेरी शादी निक्की के भाई रोहित से हुई थी। हमने खूब दहेज दिया था। लेकिन इसके बाद भी रोहित ही नहीं, मेरी सास, ससुर और मेरी दोनों बहनें यानी निक्की और कंचन मुझे प्रताड़ित करती थीं।

निक्की के घर वालों पर गंभीर आरोप 

सिर्फ यही नहीं इस दौरान भाभी ने कहा कि मुझे मेरे मायके छोड़ दिया है, और अब साथ लेकर भी नहीं जाते। इतना ही नहीं इस दौरान निक्की की  भाभी ने ये भी कहा कि दहेज के लोभी तो निक्की के घर वाले खुद हैं। जब अपनी बेटी पर बीती तो उन्हें अफसोस हो रहा है। मगर दूसरे की बेटो की कैसे उन्होंने टॉर्चर किया था, इसका उन्हें बिल्कुल भी मलाल नहीं। वहीँ अब इस मामले को लेकर पुलिस काफी गहराई से जांच कर रही है। और हर तरह से इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। 

