मरते-मरते Nikki ने कहा कुछ ऐसा, खुल गए बहन के सारे पत्ते? Vipin Bhati के पड़ोसियों का आंखों देखा मंजर

Nikki Murder Case: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हुए निक्की  हत्याकांड के बाद लगातार एक पर एक खुलासे होते जा रहे हैं। वहीँ अब कहा जा रहा है कि, इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है

Published: August 26, 2025 12:19:00 IST

Nikki Murder Case: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हुए निक्की  हत्याकांड के बाद लगातार एक पर एक खुलासे होते जा रहे हैं। वहीँ अब कहा जा रहा है कि, इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विपिन भाटी घर के नीचे खड़ा है। वहीँ अब पड़ोसियों ने मामले को लेकर कहा कि विपिन ने निक्की की हत्या नहीं की, बल्कि उसने खुद आत्महत्या की है। विपिन के पड़ोसी अर्जुन ने का कहना है कि उस समय वो वहीं मौजूद थे।

पड़ोसियों ने किए कई खुलासे 

वहीँ इस दौरान पड़ोसी अर्जुन ने कहा कि वो 22 अगस्त को वहीं थे। उन्होंने बताया कि इस दौरान अचानक शोर मचा कि आग लग गई है, आग लग गई है। तभी विपिन के घर से परिवार वाले चिल्लाने लगे कि निक्की ने खुद को आग लगा ली है। अर्जुन ने इस बात की भी जानकारी दी है कि- विपिन ने जैसे ही ये सुना, वो ऊपर भागा। फिर नीचे आकर गाड़ी निकाली। फिर विपिन ने मुझसे कहा कि अर्जुन ऊपर जाकर भाभी को नीचे ले आओ।

लाइटर नहीं इस तरह झुलसी थी Nikki, खुद देवर ने किया ऐसा खुलासा, जान पैरों तले खिसक जाएगी जमीन

निक्की के आखिरी अल्फाज 

इस दौरान अर्जुन ने कहा कि मैं विपिन के घर गया था। फिर हम निक्की को नीचे लाए। तब कंचन बोलती रही, बाबू ये आपने क्या कर दिया। उस वक्त जैसे ही निक्की को कार में बैठाया, विपिन बहुत घबरा गया। उससे कार चला भी नहीं पा रहा था। फिर रोहित ने कार चलाई। विपिन, कंचन और दयावती आंटी कार में बैठ गए। ये सभी निक्की को अस्पताल ले गए। पड़ोसी अर्जुन ने कहा- जब कंचन निक्की से कह रही थी, बाबू ये आपने क्या कर दिया। तब निक्की बोल रही थी कि मुझसे गलती हो गई। मुझे बचा लो।

Nikki को मारने के लिए दिल्ली से स्पेशली खरीदी थी ये चीज, फिर मां के साथ मिलकर… खौफनाक कहानी जान निकलेंगी चीखें

