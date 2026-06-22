Uttarakhand Gurudwara Dispute: पहले तलवारबाजी, फिर छत पर…, 24 घंटे से गुरुद्वारों पर कब्जा; आखिर क्या है पूरा मामला?

Uttarakhand Gurudwara Dispute: उत्तराखंड में चारधाम रूट रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग में निहंगों की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है. निहंगों ने पहले कर्णप्रयाग में तलवारबाजी की और फिर गढ़वाल में नगरासू और रुद्रप्रयाग स्थित दो गुरुद्वारों पर जमकर हिंसा की. निहंगो द्वारा शुरू किया ये उत्पाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. जानकारी के मुताबिक, सात से आठ लोग गुरुद्वारे की छत पर चढ़े हुए हैं और जबरदस्ती कब्जे की कोशिश की जा रही है. नगरासू गुरुद्वारा प्रबंधक बेहंत सिंह ने आरोप लगाया कि निहंगों ने गुरुद्वारे में घुसने के लिए गाली-गलोज और तोड़फोड़ की.

निहंगों की मांग

नगरासू गुरुद्वारे की सबसे ऊपरी मंजिल पर निहंग मौजूद हैं.

वे अपने साथियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं.

ये साथी 16 जून को कर्णप्रयाग में हुई तलवारबाजी मामले में गिरफ्तार किए गए थे.

छत पर पत्थर और अन्य सामान जमा होने की जानकारी मिलने पर पुलिस और ITBP ने इलाके को घेर लिया है.

पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने लगभग एक घंटे तक फोन पर बातचीत की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला.

प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक बंधक बनाए गए व्यक्ति को सुरक्षित छुड़ाना है.

निहंगों ने पहले दो लोगों को बंधक बनाया था, जिनमें से एक को छोड़ दिया गया है.

इलाके में अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है.

नगरासू गुरुद्वारे में मौजूद निहंग

निहंग खबर लिखे जाने तक गुरुद्वारे में मौजूद हैं. वह प्रशासन और सरकार से तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं. प्रबंधक बेहंत सिंह ने दावा किया कि उन्होंने एक 65 वर्षीय बुजुर्ग को भी बंधक बना लिया है. साथ ही पत्थरबाजी के कारण गुरुद्वारे के सामान को नुकसान पहुंचाया है.

रुद्रप्रयाग-कर्णप्रयाग में इंटरनेट बंद

शनिवार शाम को स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवा बंद कर दी. 12 घंटे बाद रविवार शाम 5:20 को इंटरनेट सेवा दोबारा शुरू की है. वहीं कर्णप्रयाग नें सिखों के धरना प्रदर्शन को देखते हुए BNS की धारा 163 लगाई गई है. रविवार को कर्णप्रयाग, गौचर, सिमली सहित कई जगहों पर इंटरनेट बंद रहा.

कर्णप्रयाग में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

मंगलवार को कर्णप्याग में निहंग तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद हुआ. इस विवाद के बाद सिख समुदाय के लोग धरना प्रदर्शन के लिए जुट गए. चारधाम यात्रा के संचालन को देखते हुए प्रशासन ने रविवार को कर्णप्रयाग में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. यहां बीएनएसएस की धारा 163 भी लागू कर दी गई है. हालांकि, बद्रीनाथ और हेमकुंड के यात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है. कर्णप्रयाग में पिछले दिनों निहंग तीर्थ यात्रियों द्वारा तलवारबाजी के बाद चार निहंगों पर मुकदमा दर्ज और गिरफ्तारी भी की गई. सिख समुदाय स्थानीय लोगों पर कार्रवाई न होने के कारण नाराज हैं.

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भगवंत मान ने CM धामी से की बात

रविवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की. उन्होंने दोनों पक्षों से बातचीत करके विवाद को शांतिपूर्वक हल करने की बात कही. दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच बातचीत अच्छे और सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई. इस दौरान विवाद को शांति से सुलझाने पर जोर दिया गया. मुख्यमंत्री धामी ने भरोसा दिया कि इस मामले में पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जाएगी.

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