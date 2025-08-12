Home > देश > Jammu Kashmir: सांबा में भारत-Pak सीमा पर लगाया गया नाइट कर्फ्यू, जानें क्या है बड़ी वजह

Jammu Kashmir: सांबा में भारत-Pak सीमा पर लगाया गया नाइट कर्फ्यू, जानें क्या है बड़ी वजह

jammu kashmir: यह प्रतिबंध अगले दो महीनों तक रोज़ाना रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक लागू रहेगा, बशर्ते इसे पहले ही हटा न लिया जाए।

Published By: Ashish Rai
Published: August 12, 2025 22:16:00 IST

Jammu Kashmir(प्रतीकात्मक तस्वीर)
Jammu Kashmir(प्रतीकात्मक तस्वीर)

jammu kashmir: सांबा के ज़िला मजिस्ट्रेट ने बीएसएफ के अभियानों में सहयोग देने और सुरक्षा व्यवस्था मज़बूत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा से 2 किलोमीटर तक के इलाकों में रात्रि कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। यह प्रतिबंध अगले दो महीनों तक रोज़ाना रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक लागू रहेगा, बशर्ते इसे पहले ही हटा न लिया जाए।

Cow national animal: गाय को घोषित किया जाएगा राष्ट्रीय पशु? सरकार ने संसद में दिया ऐसा जवाब, जान मायूस हो उठेगा देश का हर सनातनी!

क्यों लिया गया ये फैसला?

जिला मजिस्ट्रेट आयुषी सूदन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सीमा पर निगरानी बढ़ाने और रात्रि के समय नागरिक आवाजाही को नियंत्रित करके गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय में यह निर्णय लिया गया।

कर्फ्यू के दौरान आवाजाही की अनुमति केवल वैध कारणों से ही दी जाएगी और बीएसएफ या पुलिस कर्मियों द्वारा मांगे जाने पर व्यक्तियों को पहचान पत्र दिखाना होगा। उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Bihar SIR: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान! आधार कार्ड नहीं है निवास का निर्णायक सबूत, कपिल सिब्बल की याचिका पड़ी ठंडी…विपक्ष की चिंता बढ़ी

Tags: jammu kashmirnight curfew
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अगर आप भी मोटापे से हैं परेशान , तो ये...

August 12, 2025

जानिए लो ब्लड प्रेशर होने पर क्या होता है?

August 12, 2025

क्या आपने कभी सोचा है किन चीजों के सेवन से...

August 12, 2025

रोज सुबह खाली पेट घी खाने से शरीर मे क्या...

August 12, 2025

करी पत्ता खाने के 6 गजब के फायदे

August 12, 2025

किशमिश को दूध में भिगोकर खाने से क्या होता है?

August 12, 2025
Jammu Kashmir: सांबा में भारत-Pak सीमा पर लगाया गया नाइट कर्फ्यू, जानें क्या है बड़ी वजह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Jammu Kashmir: सांबा में भारत-Pak सीमा पर लगाया गया नाइट कर्फ्यू, जानें क्या है बड़ी वजह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Jammu Kashmir: सांबा में भारत-Pak सीमा पर लगाया गया नाइट कर्फ्यू, जानें क्या है बड़ी वजह
Jammu Kashmir: सांबा में भारत-Pak सीमा पर लगाया गया नाइट कर्फ्यू, जानें क्या है बड़ी वजह
Jammu Kashmir: सांबा में भारत-Pak सीमा पर लगाया गया नाइट कर्फ्यू, जानें क्या है बड़ी वजह
Jammu Kashmir: सांबा में भारत-Pak सीमा पर लगाया गया नाइट कर्फ्यू, जानें क्या है बड़ी वजह
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?