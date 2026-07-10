नासिक धर्मांतरण मामले में आरोपी निदा खान प्रेग्नेंसी के कारण मिली जमानत, कोर्ट ने श्रीकृष्ण के जन्म का दिया हवाला,

Nashik conversion case: महाराष्ट्र के नासिक जिले में सामने आए चर्चित धर्मांतरण मामले में विशेष अदालत ने आरोपी निदा खान को जमानत दे दी है. जमानत आदेश में अदालत ने भगवान श्रीकृष्ण के कारागार में जन्म का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी भी बच्चे को जेल में जन्म लेने की पीड़ा और उससे जुड़ा सामाजिक कलंक नहीं झेलना चाहिए.

विशेष न्यायाधीश के. जी. जोशी ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी निदा खान लगभग पांच महीने की गर्भवती है. ऐसे में यदि वह जेल में प्रसव करती है तो इसका सबसे अधिक असर नवजात शिशु पर पड़ेगा. अदालत ने कहा कि बच्चे के हित, उसके सुरक्षित जन्म और समग्र कल्याण को देखते हुए न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए आरोपी को जमानत देना उचित है.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला नासिक की एक आईटी कंपनी से जुड़ा है, जहां कुछ महीने पहले कथित धार्मिक धर्मांतरण का मामला सामने आया था. आरोप है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ (TCS) में कार्यरत निदा खान ने अपनी महिला सहकर्मी पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया. शिकायत के अनुसार उसने कई बार हिंदू देवी-देवताओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां कीं और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई.

निदा खान पर ये आरोप

एफआईआर के अनुसार, निदा खान ने अपनी सहकर्मियों को बुर्का, धार्मिक पुस्तकें और इस्लाम से जुड़ी सामग्री दी. इतना ही नहीं, उनके मोबाइल फोन में धार्मिक ऐप भी इंस्टॉल करवाए और कथित तौर पर इस्लाम अपनाने के लिए मानसिक दबाव बनाया. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और करीब दो महीने पहले निदा खान को गिरफ्तार किया था.

धर्मांतरण मामले में कितने आरोपी

इस पूरे मामले में कुल आठ आरोपी हैं, जिनके खिलाफ 26 मार्च से 3 अप्रैल के बीच अलग-अलग 9 एफआईआर दर्ज की गई थीं. हालांकि अदालत ने अपने आदेश में कहा कि निदा खान के खिलाफ केवल एक मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है, जबकि अन्य आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग मामलों की जांच जारी है.

कोर्ट ने क्या कहा?

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस जांच पूरी हो चुकी है. चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. आरोपी महिला गर्भवती है. इस स्थिति में उसके जेल में प्रसव की संभावना को देखते हुए मानवीय आधार पर राहत देना उचित है. कोर्ट ने टिप्पणी की कि जैसे भगवान श्रीकृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था, वैसे किसी भी बच्चे को जेल में जन्म लेने जैसी पीड़ादायक स्थिति का सामना नहीं करना चाहिए.

क्यों चर्चा में है यह फैसला?

यह आदेश इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि पुलिस एफआईआर में निदा खान पर भगवान श्रीकृष्ण सहित हिंदू देवी-देवताओं के अपमान के आरोप दर्ज हैं. ऐसे में उसी मामले में जमानत देते समय अदालत द्वारा भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का संदर्भ दिए जाने पर कानूनी और सामाजिक स्तर पर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है. फिलहाल, आरोपी निदा खान को जमानत मिल गई है जबकि मामले की सुनवाई अदालत में जारी रहेगी.

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