जो इंसानियत का करते रहें कत्ल सरेआम उनको लिया NIA ने आड़े हाथ, 1996 श्रीनगर हिंसा मामले में अलगाववादियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

Srinagar News: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने साल 1996 के श्रीनगर हिंसा मामले में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के छह वरिष्ठ अलगाववादी नेताओं के खिलाफ विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की है. शुक्रवार को जम्मू स्थित NIA की विशेष अदालत में चार्जशीट में शब्बीर हमद शाह, सैयद अली शाह गिलानी, अब्दुल गनी लोन, मोहम्मद याकूब वकील (उर्फ मोहम्मद याकूब वक़ील), जाविद अहमद मीर और शकील अहमद बख्शी को आरोपी बनाया गया.

साए लरज़ते रहते हैं शहरों की गलियों में,

रहते थे इंसान जहाँ अब दहशत रहती है.

हमद शाह, सैयद अली शाह गिलानी, अब्दुल गनी लोन, मोहम्मद याकूब वकील (उर्फ मोहम्मद याकूब वक़ील), जाविद अहमद मीर और शकील अहमद बख्शी को आरोपी बनाया गया.

साए लरज़ते रहते हैं शहरों की गलियों में,रहते थे इंसान जहाँ अब दहशत रहती है.

क्या है पूरा मामला ?

केंद्रीय जांच एजेंसी NIA की जांच के मुताबिक, 17 जुलाई 1996 को श्रीनगर के नाज़ क्रॉसिंग पर मारे गए आतंकवादी हिलाल अहमद बेग के जनाजे के दौरान इन सभी नेताओं ने कथित तौर पर एक गैरकानूनी भीड़ का नेतृत्व किया और पुलिस के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा के लिए लोगों को उकसाया. जांच में सामने आया कि अंतिम यात्रा में आतंकवादी भी भीड़ में शामिल हो गए थे. और उन्होंने पुलिसकर्मियों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हुए. इस दौरान भारी पथराव में सरकारी वाहनों को भी व्यापक नुकसान पहुंचाया गया.

NIA ने क्या किया है दावा

केंद्रीय जांच एजेंसी NIA के अनुसार, जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने प्रदर्शन के दौरान भारत विरोधी, पाकिस्तान समर्थक और अलगाववादी नारे लगवाए तथा भड़काऊ भाषण देकर सशस्त्र संघर्ष को बढ़ावा देने का प्रयास किया. एजेंसी का कहना है कि यह हिंसा कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि हुर्रियत नेतृत्व की एक पहले से नियोजित आपराधिक साजिश का हिस्सा थी. जनाजे के जुलूस का इस्तेमाल अलगाववादी विचारधारा के प्रचार, भारत सरकार के खिलाफ जनसमर्थन जुटाने, सार्वजनिक अशांति फैलाने, कानून-व्यवस्था को चुनौती देने और जम्मू-कश्मीर में हुर्रियत की ताकत का प्रदर्शन करने के लिए किया गया.

जांच की रिपोर्ट

इस मामले में हिंसा वाले दिन ही शेरगढ़ी पुलिस स्टेशन, श्रीनगर में एफआईआर दर्ज की गई थी. बाद में गृह मंत्रालय के निर्देश पर अप्रैल 2026 में NIA ने जांच अपने हाथ में ली एजेंसी ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है और आगे भी अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है.