‘हम आपके बारे में विचार कर रहे…’, जानें क्यों सता रही मुस्लिम मेयर को हुई उमर खालिद की चिंता; जोहरान ममदानी ने हाथों से पत्र लिख कर दी तसल्ली!

New York Mayor Zohran Mamdani: न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने तिहाड़ जेल में बंद सामाजिक कार्यकर्ता उमर खालिद को पत्र लिखा है. उमर पिछले 5 साल से तिहाड़ जेल बंद हैं. जानें आखिर क्या-क्या लिखा है इस पत्र?

By: Preeti Rajput | Published: January 2, 2026 9:55:04 AM IST

New York Mayor Zohran Mamdani pens letter to Umar Khalid:  न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी चर्चा का विषय बने हुए हैं. उन्होंने हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता उमर खालिद को एक पत्र लिखकर उनके प्रति समर्थन जताया है. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद पिछले 5 साल से तिहाड़ जेल बंद हैं. दरअसल, उमर खालिद इस समय दिल्ली दंगों से जुड़े गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत सजा काट रहे हैं.

जोहरान ममदानी ने उमर खालिद को लिखा पत्र

न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने उमर खालिद को यह पत्र दिसंबर 2025 में उस समय लिखा गया था. दरअसल, उस समय उमर खालिद के माता-पिता अमेरिका यात्रा पर थे. उसी दौरान ममदानी की मुलाकात उनसे हुई थी. गुरुवार को यह पत्र उमर की मित्र बानो ज्योत्सना लाहिड़ी ने एक्स पर पोस्ट किया.

खुद हाथों से लिखा पत्र 

डेक्कन क्रॉनिकल की एक रिपोर्ट के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सामने आए एक हाथ से लिखे नोट में, ममदानी ने खालिद के साथ हुई पिछली बातचीत को याद किया और उनके प्रति एकजुटता दिखाई. ममदानी ने लिखा, “प्रिय उमर, मैं अक्सर उस बारे में सोचता हूं तुमने कड़वाहट के बारे में कहा था, और इसे खुद पर हावी न होने देने की अहमियत के बारे में. तुम्हारे माता-पिता से मिलकर बहुत अच्छा लगा,” और आगे लिखा, “हम सब तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं.”

एक्स पर शेयर किया लेटर

इस लेटर की इमेज X पर शेयर की गई थी. द टेलीग्राफ ऑनलाइन इस लेटर को स्वतंत्र रूप से वेरिफाई नहीं कर पाया.उमर की दोस्त बानोज्योत्सना लाहिड़ी, जिन्होंने यह लेटर शेयर किया था, ने द टेलीग्राफ ऑनलाइन को बताया: “उमर के माता-पिता दिसंबर में US में थे. वहां वे कई लोगों से मिले, जिनमें ममदानी भी शामिल थे.”

कौन है उमर खालिद

JNU के पूर्व स्कॉलर खालिद को सितंबर 2020 में उस साल की शुरुआत में हुए दिल्ली दंगों से जुड़ी एक बड़ी साज़िश में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था. हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें एक FIR में बरी कर दिया है, लेकिन वह UAPA के तहत एक दूसरे मामले में हिरासत में हैं. पिछले पांच सालों में उनकी जमानत याचिकाएं कई बार खारिज हो चुकी हैं. दिसंबर 2025 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ममदानी ने गुरुवार आधी रात के बाद अमेरिका के सबसे बड़े शहर के पहले मुस्लिम और भारतीय मूल के मेयर बनकर इतिहास रच दिया.

