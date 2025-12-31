Canceling New Year’s Eve Celebrations: नए साल पर इन देशों में नहीं होगा सेलिब्रेशन, देख लें लिस्ट…!

List of Cities Canceling New Year’s Eve Celebrations: हर साल नए साल की पूर्व संध्या पर दुनिया भर में आतिशबाजी, संगीत कार्यक्रम और बड़ी भीड़ देखने को मिलती है. लेकिन इस बार कई देशों और शहरों ने नए साल के जश्न को पूरी तरह रद्द कर दिया या फिर उसे बहुत सीमित रूप में मनाने का फैसला किया है. इसके पीछे सुरक्षा, हाल की घटनाओं और लोगों की भावनाओं का सम्मान जैसे कारण बताए गए हैं.

नए साल की रात आमतौर पर भीड़भाड़ वाली होती है. कई जगहों पर प्रशासन को डर है कि बड़ी भीड़ से अफरा-तफरी, हिंसा या हादसे हो सकते हैं. कुछ देशों में हाल ही में आतंकी हमलों या हमलों की साजिशों का खुलासा भी हुआ है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां ज्यादा सतर्क हो गई हैं. इसी वजह से कई कार्यक्रमों को रोकना जरूरी समझा गया.

दुखद घटनाओं का सम्मान

कुछ जगहों पर नए साल का जश्न इसलिए भी रद्द किया गया क्योंकि हाल ही में वहां या आसपास के इलाकों में प्राकृतिक आपदाएं या दुखद घटनाएं हुई हैं. ऐसे समय में बड़े जश्न को सही नहीं माना गया और लोगों के दुख में साथ खड़े होने के लिए सादगी अपनाई गई.

किन देशों और शहरों में क्या बदलाव हुए

बाली (इंडोनेशिया)- बाली की राजधानी देनपासर में नए साल की आतिशबाजी और संगीत कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं. ये फैसला हाल की प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के प्रति सम्मान दिखाने के लिए लिया गया. हालांकि, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए नए साल का स्वागत किया जाएगा.

बेलग्रेड (सर्बिया)- बेलग्रेड में नए साल और जनवरी में होने वाले कुछ कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं. शहर के मेयर ने कहा कि वे बच्चों और किशोरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि पिछले वर्षों में भीड़ में धक्का-मुक्की और तनाव की स्थिति देखी गई थी.

हॉन्ग कॉन्ग- हॉन्ग कॉन्ग में इस साल पारंपरिक आतिशबाजी नहीं होगी. उसकी जगह एक सादा काउंटडाउन कार्यक्रम रखा गया है. माना जा रहा है कि हाल ही में हुई एक बड़ी आग की घटना और उसमें जान गंवाने वालों के कारण यह फैसला लिया गया.

जकार्ता (इंडोनेशिया)- जकार्ता में भी नए साल की आतिशबाजी रद्द कर दी गई है. सरकार ने कहा कि ये फैसला सुमात्रा में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जताने के लिए है. कुछ छोटे कार्यक्रम होंगे, लेकिन वे बहुत साधारण होंगे.

मोनाको- मोनाको में नए साल के दौरान पटाखों पर सख्त पाबंदी लगाई गई है. तय समय के बीच पटाखों को रखना, ले जाना या चलाना मना होगा. ये फैसला लोगों की सुरक्षा और आग लगने के खतरे को देखते हुए लिया गया है. हालांकि, सरकार की अनुमति से कुछ खास आतिशबाजी हो सकती है.

पेरिस (फ्रांस)- पेरिस में नए साल की रात होने वाला बड़ा संगीत कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है. पुलिस को डर था कि शॉंज एलिजे इलाके में भारी भीड़ से भगदड़ या अशांति फैल सकती है. हालांकि, आतिशबाजी का कार्यक्रम अभी भी होगा.

सिडनी (ऑस्ट्रेलिया)- सिडनी के बॉन्डी बीच पर नए साल की आतिशबाजी और अन्य कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं. हाल ही में हुई एक गोलीबारी की घटना के बाद ये फैसला लिया गया ताकि लोगों की भावनाओं का सम्मान किया जा सके और माहौल शांत रखा जाए.

टोक्यो (जापान)- टोक्यो के शिबुया स्टेशन के बाहर होने वाला नए साल का काउंटडाउन कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है. अधिकारियों को बड़ी भीड़ और सड़क पर शराब पीने से होने वाली समस्याओं की चिंता थी.

