घर से बाहर निकलने से पहले ये जरूर पढ़ लें, वरना हो सकती है भारी परेशानी! जानें आज क्या खुला है और क्या बंद?

1 जनवरी गुरुवार को भारत में भी नए साल 2026 का शानदार स्वागत हुआ. कड़ाके की ठंड और सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच देश भर की सड़कों पर जश्न का माहौल देखने को मिला. साल के पहले दिन को लेकर अक्सर लोगों के मन में उलझन रहती है कि आज क्या खुला रहेगा और क्या नहीं कहीं बाज़ार बंद तो नहीं रहगें. वैसे तो आज ज़्यादातर चीज़ें रोज़ की तरह ही काम कर रही हैं, लेकिन कुछ खास जगहों पर छुट्टी या समय में बदलाव ज़रूर देखा जा रहा है.

स्कूलों और कॉलेजों का हाल

भले ही आज साल का पहला दिन है, लेकिन ज़्यादातर स्कूल और कॉलेज खुले रहने की उम्मीद है. हालांकि, उत्तर भारत में बढ़ती ठंड और कोहरे ने बच्चों की छुट्टियाँ थोड़ी बढ़ा दी हैं. पंजाब में ठंड के बढ़ते कहर को देखते हुए शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 7 जनवरी तक छुट्टी का ऐलान कर दिया है. इसी तरह गुवाहाटी में भी शीतलहर की वजह से स्कूल 7 जनवरी को ही खुलेंगे.

बैंक और शेयर बाज़ार में कामकाज

अगर आप बैंक जाने का सोच रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज पूरे देश में बैंक बंद नहीं हैं. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के मुताबिक, आज सिर्फ आइजोल, चेन्नई, गंगटोक, इंफाल, ईटानगर, कोलकाता और शिलांग जैसे कुछ शहरों में ही बैंक बंद रहेंगे. बाकी सभी शहरों में बैंकों का कामकाज सामान्य रूप से चलेगा. वहीं, शेयर बाज़ार के निवेशकों के लिए भी आज वर्किंग डे है.

ट्रांसपोर्ट और इमरजेंसी सेवाएं

आम जनता की सहूलियत के लिए अस्पताल और इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह चालू हैं. दिल्ली मेट्रो, बसें और टैक्सी सेवाएं भी अपने तय समय के अनुसार ही चल रही हैं. हालांकि, भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों के मेट्रो स्टेशनों पर पुलिस की चौकसी काफी बढ़ा दी गई है. जश्न के माहौल को देखते हुए कुछ रूट पर मेट्रो की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है ताकि लोगों को घर पहुँचने में दिक्कत न हो.