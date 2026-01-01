Home > देश > घर से बाहर निकलने से पहले ये जरूर पढ़ लें, वरना हो सकती है भारी परेशानी! जानें आज क्या खुला है और क्या बंद?

घर से बाहर निकलने से पहले ये जरूर पढ़ लें, वरना हो सकती है भारी परेशानी! जानें आज क्या खुला है और क्या बंद?

New Year 2026: आज बैंक, स्कूल और दफ्तर खुले हैं या बंद? 1 जनवरी की छुट्टियों की पूरी लिस्ट यहां देखें.. घर से निकलने से पहले ये जरूरी जानकारी जरूर पढ़ें.

By: Shivani Singh | Last Updated: January 1, 2026 12:56:09 PM IST

घर से बाहर निकलने से पहले ये जरूर पढ़ लें, वरना हो सकती है भारी परेशानी! जानें आज क्या खुला है और क्या बंद?


You Might Be Interested In

1 जनवरी गुरुवार को भारत में भी नए साल 2026 का शानदार स्वागत हुआ. कड़ाके की ठंड और सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच देश भर की सड़कों पर जश्न का माहौल देखने को मिला. साल के पहले दिन को लेकर अक्सर लोगों के मन में उलझन रहती है कि आज क्या खुला रहेगा और क्या नहीं कहीं बाज़ार बंद तो नहीं रहगें. वैसे तो आज ज़्यादातर चीज़ें रोज़ की तरह ही काम कर रही हैं, लेकिन कुछ खास जगहों पर छुट्टी या समय में बदलाव ज़रूर देखा जा रहा है.

स्कूलों और कॉलेजों का हाल 

भले ही आज साल का पहला दिन है, लेकिन ज़्यादातर स्कूल और कॉलेज खुले रहने की उम्मीद है. हालांकि, उत्तर भारत में बढ़ती ठंड और कोहरे ने बच्चों की छुट्टियाँ थोड़ी बढ़ा दी हैं. पंजाब में ठंड के बढ़ते कहर को देखते हुए शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 7 जनवरी तक छुट्टी का ऐलान कर दिया है. इसी तरह गुवाहाटी में भी शीतलहर की वजह से स्कूल 7 जनवरी को ही खुलेंगे.

You Might Be Interested In

बैंक और शेयर बाज़ार में कामकाज

अगर आप बैंक जाने का सोच रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज पूरे देश में बैंक बंद नहीं हैं. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के मुताबिक, आज सिर्फ आइजोल, चेन्नई, गंगटोक, इंफाल, ईटानगर, कोलकाता और शिलांग जैसे कुछ शहरों में ही बैंक बंद रहेंगे. बाकी सभी शहरों में बैंकों का कामकाज सामान्य रूप से चलेगा. वहीं, शेयर बाज़ार के निवेशकों के लिए भी आज वर्किंग डे है.

ट्रांसपोर्ट और इमरजेंसी सेवाएं 

आम जनता की सहूलियत के लिए अस्पताल और इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह चालू हैं. दिल्ली मेट्रो, बसें और टैक्सी सेवाएं भी अपने तय समय के अनुसार ही चल रही हैं. हालांकि, भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों के मेट्रो स्टेशनों पर पुलिस की चौकसी काफी बढ़ा दी गई है. जश्न के माहौल को देखते हुए कुछ रूट पर मेट्रो की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है ताकि लोगों को घर पहुँचने में दिक्कत न हो.

You Might Be Interested In
Tags: Bank Holidayholidaysnew year 2026new year holiday
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इस सर्दी करीना कपूर जैसे दिखना है? ये 10 विंटर...

January 1, 2026

नए साल 2026 की सबसे भव्य आतिशबाजी, इन 9 देशों...

December 31, 2025

‘स्ट्रेंजर थिंग्स’ सीज़न 5 के अलावा ज़रूर देखें ये 10...

December 31, 2025

BTS के V का ऐसा फैशन स्टाइल, जिसे देख दुनिया...

December 31, 2025

गोलगप्पे या स्ट्रीट फूड खाने से पहले दो बार सोच...

December 31, 2025

Fit After 40: इन सितारों ने 40 के बाद हासिल...

December 30, 2025
घर से बाहर निकलने से पहले ये जरूर पढ़ लें, वरना हो सकती है भारी परेशानी! जानें आज क्या खुला है और क्या बंद?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

घर से बाहर निकलने से पहले ये जरूर पढ़ लें, वरना हो सकती है भारी परेशानी! जानें आज क्या खुला है और क्या बंद?
घर से बाहर निकलने से पहले ये जरूर पढ़ लें, वरना हो सकती है भारी परेशानी! जानें आज क्या खुला है और क्या बंद?
घर से बाहर निकलने से पहले ये जरूर पढ़ लें, वरना हो सकती है भारी परेशानी! जानें आज क्या खुला है और क्या बंद?
घर से बाहर निकलने से पहले ये जरूर पढ़ लें, वरना हो सकती है भारी परेशानी! जानें आज क्या खुला है और क्या बंद?