लाइटर नहीं इस तरह झुलसी थी Nikki, खुद देवर ने किया ऐसा खुलासा, जान पैरों तले खिसक जाएगी जमीन

Nikki Murder Case: ग्रेटर नोएडा में हुए हत्याकांड ने हर किसी को बुरी तरह डरा दिया है। इस हत्याकांड के बाद हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर निक्की के साथ ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ।

Published By: Heena Khan
Published: August 26, 2025 10:29:14 IST

Nikki Murder Case: ग्रेटर नोएडा में हुए हत्याकांड ने हर किसी को बुरी तरह डरा दिया है। इस हत्याकांड के बाद हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर निक्की के साथ ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दें, निक्की के पति विपिन भाटी पर आरोप है कि दहज के कारण उसने अपनी पत्नी को जलाकर मार दिया है। वहीँ इस मामले में हर रोज बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। वहीँ अब विपिन के चचेरे भाई देवेंद्र ने इस मामले को लेकर बड़ा खुलासा किया है। 

जानिए क्या बोला देवर 

देवेंद्र ने आरोप लगाया कि निक्की सिलेंडर के फटने से जल गई। इतना ही नहीं इस दौरान इस शख्स ने ये भी कहा `कि घटना के बाद वो विपिन के माता-पिता के साथ निक्की को अस्पताल ले गए। इसके अलावा उन्होंने कहा, “मैंने विपिन को निक्की को अस्पताल ले जाने के लिए चिल्लाते सुना। हर कोई निक्की के आग में घायल होने की बात पर चिल्ला रहा था। अगर आप फुटेज देखें, तो आप मुझे विपिन के पीछे शॉर्ट्स में अपनी दुकान से बाहर निकलते हुए देखेंगे। मैंने शटर गिराया और गाड़ी चलाई। चाचा-चाची के साथ, मैं निक्की को अस्पताल ले गया। उसने हमें बताया कि घर के अंदर एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है और अस्पताल जाते हुए वो पानी मांगती रही क्योंकि उसे साँस नहीं आ रही थी। हम उसे फोर्टिस अस्पताल ले गए, जहाँ उसने डॉक्टर को भी सिलेंडर ब्लास्ट के बारे में बताया।

CCTV फुटेज आया सामने 

एक सीसीटीवी फुटेज में कथित तौर पर विपिन और उनके छह साल के बेटे को कथित हमले के समय घटनास्थल के पास देखा गया है। वीडियो के टाइमस्टैम्प से पता चलता है कि चेक शर्ट और नीली पतलून पहने विपिन शाम 5:42 बजे अपने बेटे के साथ घर के बाहर एक सफेद कार के पास खड़े थे। शाम 5:47 बजे हंगामा शुरू होता है, जिससे विपिन घर की ओर दौड़ पड़ते हैं, उनके पीछे एक और आदमी भी दौड़ता है। इसके बाद विपिन आसपास खड़े लोगों को इशारा करते हैं और शाम 5:48 बजे अपनी कार में बैठ जाते हैं। यह फुटेज विपिन के बयान की पुष्टि करता है, जिससे पता चलता है कि वो घटनास्थल पर मौजूद थे, लेकिन यह भी संकेत देता है कि वो अपराधी होने के बजाय घटना का जवाब दे रहे थे।

