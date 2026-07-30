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1 अगस्त से बदल जाएंगे कई नियम, LPG से रेलवे तक जानिए किन-किन चीजों पर पड़ेगा असर

New Rules August 1 2026: 1 अगस्त 2026 से देश में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो सकते हैं. एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें जारी होंगी, एयर टर्बाइन फ्यूल के दाम बदलेंगे, रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग का नया नियम लागू करेगा और कई FMCG उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन व कारों की कीमतें बढ़ सकती हैं. इसके अलावा कुछ बैंक भी अपनी सेवा शुल्क व्यवस्था में बदलाव करेंगे.

By: Ranjana Sharma | Published: July 30, 2026 6:17:56 PM IST

अगस्त शुरू होते ही बदल जाएंगे कई नियम
अगस्त शुरू होते ही बदल जाएंगे कई नियम


New Rules 1 August 2026: जुलाई का महीना खत्म होने में अब केवल एक दिन बाकी है और 1 अगस्त 2026 से देशभर में कई अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं. हर महीने की तरह इस बार भी महीने की पहली तारीख आम लोगों के लिए कई नई घोषणाएं लेकर आएगी. रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों से लेकर हवाई ईंधन के नए रेट, रेलवे के तत्काल टिकट नियम, बैंकिंग शुल्क और रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई वस्तुओं की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है. इन बदलावों का असर घर के बजट से लेकर यात्रा और खरीदारी तक हर क्षेत्र में महसूस किया जा सकता है. आइए जानते हैं 1 अगस्त से कौन-कौन से बड़े बदलाव लागू हो सकते हैं.
 

LPG सिलेंडर की नई कीमतें होंगी जारी

 
हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 अगस्त को भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें जारी करेंगी. जुलाई में कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में राहत दी थी, जबकि 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया था. ऐसे में इस बार लोगों की नजर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर रहेगी कि राहत मिलेगी या फिर कीमतों में इजाफा होगा.
 

हवाई यात्रा महंगी होगी या सस्ती?

 
एलपीजी की तरह ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियां 1 अगस्त को एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) के नए दाम भी जारी करेंगी. एटीएफ की कीमतों में बदलाव का सीधा असर एयरलाइंस की लागत और हवाई टिकटों पर पड़ता है. अगर ईंधन सस्ता होता है तो यात्रियों को टिकटों में राहत मिल सकती है, जबकि कीमतें बढ़ने पर हवाई यात्रा महंगी हो सकती है.
 

रेलवे बदलेगा तत्काल टिकट बुकिंग का नियम

 
1 अगस्त से भारतीय रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया में भी बदलाव करने जा रहा है. नए नियम के तहत अब तत्काल टिकट के लिए टोकन उसी समय जारी किए जाएंगे, जब टिकट बुकिंग शुरू होगी. इससे रिजर्वेशन काउंटरों पर भीड़ कम होने की उम्मीद है और यात्रियों को बार-बार काउंटर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. रेलवे का मानना है कि इससे टिकट बुकिंग प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और सुविधाजनक बनेगी.
 

महंगे हो सकते हैं FMCG और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स

 
अगस्त की शुरुआत महंगाई का असर भी दिखा सकती है. बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक कई दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना है. चाय, साबुन, हेयर ऑयल जैसे FMCG उत्पाद 6 से 8 प्रतिशत तक महंगे हो सकते हैं. वहीं टीवी, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन जैसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की कीमतों में 4 से 6 प्रतिशत तक वृद्धि की आशंका जताई जा रही है. इसके अलावा मेमोरी चिप की लागत बढ़ने से स्मार्टफोन की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है.
 

कार खरीदना भी पड़ सकता है महंगा

 
इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण कई ऑटोमोबाइल कंपनियां भी अपने वाहनों की कीमतों में संशोधन कर सकती हैं. यदि कंपनियां बढ़ी हुई उत्पादन लागत ग्राहकों पर डालती हैं तो अगस्त से नई कार खरीदने वालों को पहले की तुलना में अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है.
 

बैंकिंग सेवाओं से जुड़े शुल्क में भी बदलाव

 
1 अगस्त से कुछ बैंक अपनी सेवा शुल्क व्यवस्था में भी बदलाव लागू करेंगे. उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने ग्राहकों के लिए SMS अलर्ट शुल्क में संशोधन करने जा रहा है. नई व्यवस्था के तहत निर्धारित मासिक सीमा के साथ प्रति SMS 30 पैसे का शुल्क लिया जाएगा. बैंक ने ग्राहकों को सलाह दी है कि डेबिट कार्ड मेंटेनेंस फीस और अन्य सेवा शुल्क में किसी भी बदलाव की जानकारी अपने संबंधित बैंक से जरूर प्राप्त करें.
 

अगस्त की शुरुआत में बजट पर रखें नजर

 
हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी कई बदलाव सीधे लोगों के मासिक बजट को प्रभावित कर सकते हैं. रसोई गैस, बैंकिंग, रेलवे, हवाई यात्रा और बाजार में रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में संभावित बदलाव के कारण लोगों को अपने खर्च की नई योजना बनानी पड़ सकती है.

Tags: New Rules 1 August 202
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