तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी ने सभी मुख्यमंत्रियों को छोड़ा पीछे, क्राइम के मामले में निकले सबसे आगे…जाने लिस्ट में किस-किस का नाम?

Cases Against Chief Ministers: चुनाव आयोग की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, देश के 30 मुख्यमंत्रियों में से 12 यानी 40 प्रतिशत ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपने खिलाफ सबसे ज़्यादा 89 मामले घोषित किए हैं, जबकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 47 मामले घोषित किए हैं।

serious cases against sitting CMs
serious cases against sitting CMs

Cases Against Chief Ministers: चुनाव आयोग की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, देश के 30 मुख्यमंत्रियों में से 12 यानी 40 प्रतिशत ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपने खिलाफ सबसे ज़्यादा 89 मामले घोषित किए हैं, जबकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 47 मामले घोषित किए हैं।

चंद्रबाबू नायडू और हेमंत सोरेन का भी लिस्ट में नाम

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 19, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 13 और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पाँच मामले घोषित किए हैं।

महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों देवेंद्र फडणवीस और सुखविंदर सिंह ने चार-चार मामले, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने दो और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक मामला घोषित किया है।

मोदी सरकार लेकर आई नया विधेयक

यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब सरकार तीन विधेयक ला रही है जिनमें गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिनों के लिए गिरफ्तार किए गए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने की मांग की गई है।

33 प्रतिशत सीएम के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार, 10 यानी 33 प्रतिशत मुख्यमंत्रियों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है, जिनमें हत्या के प्रयास, अपहरण, रिश्वतखोरी और आपराधिक धमकी से जुड़े मामले शामिल हैं।

एडीआर ने कहा कि उसने राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी 30 मौजूदा मुख्यमंत्रियों के स्व-शपथ पत्रों का विश्लेषण किया है। यह डेटा उनके द्वारा पिछले चुनाव लड़ने से पहले दायर किए गए हलफनामों से लिया गया है।

विपक्ष का सरकार पर हमला

सरकार ने इस कदम को राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए एक कदम बताया है, लेकिन विपक्ष ने इसे गैर-भाजपा शासित राज्यों को अस्थिर करने की एक “कठोर” कोशिश करार दिया है।

कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने एक्स पर कहा, “विपक्ष को अस्थिर करने का सबसे अच्छा तरीका पक्षपाती केंद्रीय एजेंसियों को विपक्षी मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करने के लिए उकसाना है और उन्हें चुनावी तौर पर हराने में नाकाम रहने के बावजूद, मनमाने ढंग से गिरफ्तार करके उन्हें हटाना है।”

भारत के 5th Gen फाइटर जेट के ‘गुर्दे’ में भरी जाएगी कौन सी सुपरपावर? America-Russia भी रह जाएंगे पीछे

