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पेट्रोल को लेकर सरकार का बड़ा कदम! जानिए E30 फ्यूल से आम लोगों को क्या फायदा?

Ethanol blending fuel: E20 का मतलब है पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाना. इसी तरह E25 में 25 प्रतिशत और E30 में 30 प्रतिशत एथेनॉल होगा.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 20, 2026 4:29:07 PM IST

E30 फ्यूल क्या है?
E30 फ्यूल क्या है?


E30 fuel India: भारत में अब पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है. केंद्र सरकार ने E22, E25, E27 और E30 जैसे नए एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के लिए तैयारी तेज कर दी है. फिलहाल देश में E20 पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अब भविष्य में ज्यादा एथेनॉल मिश्रण वाले फ्यूल को लागू करने की योजना बनाई गई है. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) ने भी इन नए फ्यूल स्टैंडर्ड्स को नोटिफाई कर दिया है.

E20 से E30 तक क्या है मतलब?

E20 का मतलब है पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाना. इसी तरह E25 में 25 प्रतिशत और E30 में 30 प्रतिशत एथेनॉल होगा. यानी E30 फ्यूल में 70 प्रतिशत पेट्रोल और 30 प्रतिशत एथेनॉल का मिश्रण रहेगा. सरकार इसे एक साथ लागू नहीं करेगी, बल्कि अलग-अलग चरणों में एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाई जाएगी.

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सरकार को क्या होंगे फायदे?

सरकार का मानना है कि ज्यादा एथेनॉल मिलाने से भारत की कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी. इससे विदेशी तेल आयात पर खर्च घट सकता है. साथ ही कार्बन उत्सर्जन में कमी आने की उम्मीद है, जिससे पर्यावरण को फायदा मिलेगा. यह कदम ग्रीन एनर्जी और क्लीन फ्यूल मिशन को भी मजबूती देगा.

एथेनॉल बनाने के लिए अब चावल और अनाज का इस्तेमाल

अब तक देश में एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने के शीरे और गुड़ से बनाया जाता था, लेकिन सरकार अब चावल, मक्का और टूटे हुए अनाज का इस्तेमाल भी बढ़ाने जा रही है. इसके लिए डिस्टिलरी क्षमता बढ़ाने की योजना तैयार की जा रही है ताकि भविष्य की मांग पूरी की जा सके.

ऑटो सेक्टर पर भी पड़ेगा असर

ज्यादा एथेनॉल वाले पेट्रोल के इस्तेमाल से ऑटोमोबाइल कंपनियों की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी. कंपनियों को फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों का उत्पादन बढ़ाना होगा, जो E30 जैसे फ्यूल पर आसानी से चल सकें. नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार 2030 से पहले एथेनॉल ब्लेंडिंग लक्ष्य को तेजी से पूरा करने की दिशा में काम कर रही है.

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