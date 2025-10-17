गुजरात के मंत्रिमंडल में नजर आएंगे ये पुराने चेहरे, रविन्द्र जडेजा की पत्नी भी लेंगी शपथ?

Gujarat Cabinet Expansion: गुजरात में आज शुक्रवार को मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें कई नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है. वहीं गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा पूरे वामपंथ ने छुट्टी दे दी थी, अब उसी वजह से नई पार्टी की तैयारी है. बताया जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष PRP की झलक में ही नए इंजीनियर का चयन होना है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई मूर्ति में इन चट्टानों को जगह मिल सकती है, नीचे दी गई तालिका से इसे समझने की कोशिश की जा रही है.

जीतूभाई वाघानी अर्जुन मोढवाडिया डॉ. प्रद्युम्न वाजा नरेश पटेल रीवाबा टोकन अल्पेश ठाकुर बाय माली अनिरुद्ध दवे/अमित ठाकर राम नाम उदय कानगढ़ रिकार्ड गावित पीसी बरंडा कांतिभाई अमृतिया दर्शन वाघेला

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऊपर दी गई टेबल में तो नए चेहरों के बारे में जानकारी मिली है, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ पुराने चेहरों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, उनके परफॉर्मेंस से लेकर उनकी जाति तक को आधार बनाया जा रहा है. जी हां इन पुराने चेहरों को फिर रिपीट किया जा सकता है.

इन पुराने चेहरों को मिल सकती है जगह

ऋषिव पटेल कनुभाई डेज़ी कुँवरजी बावलिया बलवंतसिंह राजपूत हर्ष संघवी नवीन पनासेरिया

मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शुक्रवार सुबह 11 बजे से 11 बजे तक मंत्रिमण्डल का विस्तार हो चुका है, इस समय राज्य परिषद में 17 सदस्य मौजूद हैं, यहां सीएम समेत आठ कैबिनेट मंत्री और राज्य के मंत्री भी शामिल हैं.

27 मंत्रियों को मिलेगी कुर्सी

जानकारी के लिए बतायें कि गुजरात विधानसभा में 182 सदस्य हैं. संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम 27 मंत्री बनाए जा सकते हैं जो सदनों की कुल संख्या का 15% माने जाएंगे. इस महीने की शुरुआत में राज्य मंत्री जगम्दी मृगतृष्णा को केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल की जगह गुजरात बीजेपी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया. पार्टी के पदाधिकारियों के मुताबिक, बीजेपी की ‘एक व्यक्ति, एक पद’ नीति की वजह से इस बार मंत्री परिषद में शामिल नहीं होंगे.

