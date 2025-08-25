Home > देश > Odisha: ओडिशा में नया लो-प्रेशर सिस्टम, भारी बारिश और आंधी-तूफ़ान का अलर्ट

Odisha: ओडिशा में नया लो-प्रेशर सिस्टम, भारी बारिश और आंधी-तूफ़ान का अलर्ट

Odisha: ओडिशा में नया लो-प्रेशर सिस्टम, भारी बारिश और आंधी-तूफ़ान का अलर्ट, 25 से 29 अगस्त में बारिश की चेतावनी

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 25, 2025 15:49:00 IST

Odisha: ओडिशा में नया लो-प्रेशर सिस्टम, भारी बारिश और आंधी-तूफ़ान का अलर्ट
Odisha: ओडिशा में नया लो-प्रेशर सिस्टम, भारी बारिश और आंधी-तूफ़ान का अलर्ट

ओड़िशा से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट 
Odisha: ओडिशा के कई ज़िलों में 25 अगस्त से 29 अगस्त 2025 तक भारी से बहुत भारी बारिश और गरज-चमक के साथ तूफ़ानी हवाओं की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण सक्रिय है, जिसकी वजह से अगले 48 घंटों के भीतर नया निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है।

वर्तमान मौसम की स्थिति 

बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र और ओडिशा–पश्चिम बंगाल तट पर 1.5 से 5.8 किमी ऊँचाई पर चक्रवातीय परिसंचरण बना हुआ है, जो ऊँचाई के साथ दक्षिण की ओर झुक रहा है।
मानसून ट्रफ बीकानेर से होते हुए जयपुर, आगरा, प्रयागराज, डाल्टनगंज, जमशेदपुर, दीघा होते हुए उत्तर-पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है।
पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश रामपुर,जिला कालाहांडी 7, तिरिंग,जिला मयूरभंज 7, चंद्रपुर, जिला रायगड़ा 5, बिजाटाला,जिला मयूरभंज 5, नंदहांडी ,जिला नवरंगपुर 5, कोतरागुड़ा, जिला रायगड़ा, 4, पापदाहांडी, जिला नवरंगपुर 4, जिला नवरंगपुर 4, काशीपुर जिला रायगढ़ा 4 बारिश दर्ज की गई है।

25-26 अगस्त बारिश की चेतावनी

पीली चेतावनी – जाजपुर, ढेंकानाल, केंद्रापाड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, मयूरभंज, क्योंझर, रायगढ़ा, गजपति और कोरापुट में एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा व 30–40 किमी/घंटा की गति से तेज हवाओं की संभावना।
बालेश्वर, भद्रक, पुरी, खुर्दा, नयागढ़, गंजाम, संबलपुर, बौध, नुआपाड़ा सहित अन्य जिलों में गरज-चमक के साथ आंधी-बारिश की संभावना।

BJP President: इनमें से कौन बनेगा BJP का नया अध्‍यक्ष? जोधपुर में होने वाली RSS की बैठक में नाम होगा फाइनल

26-27 अगस्त में बारिश की चेतावनी

नारंगी चेतावनी – रायगढ़ा और गजपति में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका।
अन्य जिलों जैसे कोरापुट, नबरंगपुर, कालाहांडी, कंधमाल, गंजाम, नयागढ़ और मल्कानगिरी में भारी वर्षा की संभावना।

27-28 अगस्त में बारिश की चेतावनी

नारंगी चेतावनी – नयागढ़ और कंधमाल में भारी से बहुत भारी वर्षा।
पुरी, खुर्दा, बौध, कोरापुट और मल्कानगिरी में भारी बारिश का अलर्ट।

28-29 अगस्त में बारिश की चेतावनी

पीली चेतावनी – क्योंझर, मयूरभंज और संबलपुर सहित कई जिलों में गरज-चमक के साथ भारी वर्षा का पूर्वानुमान

 समुद्री और हवा की स्थिति 

26 से 29 अगस्त तक ओडिशा तट और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में समुद्र उग्र रहेगा। हवा की गति 40–50 किमी/घंटा तक पहुँच सकती है, समुद्र के अंदर 60 किमी प्रति घंटे तक तेज़ हवाएं चल सकती हैं।
मछुआरों को चेतावनी दी गई है कि वे इस अवधि में समुद्र में न जाएं।

 संभावित प्रभाव 

केले, पपीता व बागवानी फसलों को नुकसान।
कच्चे मकानों, झोपड़ियों और कमजोर ढांचों को आंशिक क्षति।
कई निचले इलाकों में जलभराव और शहरी क्षेत्रों में यातायात प्रभावित होने की आशंका। ग्रामीण इलाकों में पेड़ गिरने और बिजली तारों को नुकसान पहुँचने की संभावना।

सिनेमा और राजनीति का सितारा Joy Banerjee अब नहीं रहे, अस्पताल में ली अंतिम सांसें

 सुझाए गए एहतियाती कदम

 लोग मौसम की ताज़ा जानकारी पर नज़र रखें और ज़रूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएँ।
यात्रा से बचें और घरों की खिड़कियाँ-दरवाज़े बंद रखें।
बिजली उपकरणों को प्लग से निकाल दें और पानी के स्रोतों से दूर रहें। प्रशासन द्वारा जारी ट्रैफ़िक या राहत संबंधी निर्देशों का पालन करें।

Tags: odishaodisha rain
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानिए प्रेगनेंसी के दौरान पपीता क्यों नहीं खाना चाहिए

August 25, 2025

जानिए क्यों खाने के बाद वॉक करना, आपके लिए हैं...

August 24, 2025

आप भी बनाएं साबूदाना से हेल्दी और क्रिस्पी स्नैक

August 24, 2025

इन 5 चीजों को खाने से चेहरे पर आती है...

August 24, 2025

इन 4 मसालों को खाने से शरीर रहेगा स्वस्थ

August 24, 2025

केसर असली है या फिर नकली, घर पर बैठे ही...

August 24, 2025
Odisha: ओडिशा में नया लो-प्रेशर सिस्टम, भारी बारिश और आंधी-तूफ़ान का अलर्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Odisha: ओडिशा में नया लो-प्रेशर सिस्टम, भारी बारिश और आंधी-तूफ़ान का अलर्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Odisha: ओडिशा में नया लो-प्रेशर सिस्टम, भारी बारिश और आंधी-तूफ़ान का अलर्ट
Odisha: ओडिशा में नया लो-प्रेशर सिस्टम, भारी बारिश और आंधी-तूफ़ान का अलर्ट
Odisha: ओडिशा में नया लो-प्रेशर सिस्टम, भारी बारिश और आंधी-तूफ़ान का अलर्ट
Odisha: ओडिशा में नया लो-प्रेशर सिस्टम, भारी बारिश और आंधी-तूफ़ान का अलर्ट
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?