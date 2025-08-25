Odisha: ओडिशा में नया लो-प्रेशर सिस्टम, भारी बारिश और आंधी-तूफ़ान का अलर्ट

ओड़िशा से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट

Odisha: ओडिशा के कई ज़िलों में 25 अगस्त से 29 अगस्त 2025 तक भारी से बहुत भारी बारिश और गरज-चमक के साथ तूफ़ानी हवाओं की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण सक्रिय है, जिसकी वजह से अगले 48 घंटों के भीतर नया निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है।

वर्तमान मौसम की स्थिति

बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र और ओडिशा–पश्चिम बंगाल तट पर 1.5 से 5.8 किमी ऊँचाई पर चक्रवातीय परिसंचरण बना हुआ है, जो ऊँचाई के साथ दक्षिण की ओर झुक रहा है।

मानसून ट्रफ बीकानेर से होते हुए जयपुर, आगरा, प्रयागराज, डाल्टनगंज, जमशेदपुर, दीघा होते हुए उत्तर-पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है।

पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश रामपुर,जिला कालाहांडी 7, तिरिंग,जिला मयूरभंज 7, चंद्रपुर, जिला रायगड़ा 5, बिजाटाला,जिला मयूरभंज 5, नंदहांडी ,जिला नवरंगपुर 5, कोतरागुड़ा, जिला रायगड़ा, 4, पापदाहांडी, जिला नवरंगपुर 4, जिला नवरंगपुर 4, काशीपुर जिला रायगढ़ा 4 बारिश दर्ज की गई है।

25-26 अगस्त बारिश की चेतावनी

पीली चेतावनी – जाजपुर, ढेंकानाल, केंद्रापाड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, मयूरभंज, क्योंझर, रायगढ़ा, गजपति और कोरापुट में एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा व 30–40 किमी/घंटा की गति से तेज हवाओं की संभावना।

बालेश्वर, भद्रक, पुरी, खुर्दा, नयागढ़, गंजाम, संबलपुर, बौध, नुआपाड़ा सहित अन्य जिलों में गरज-चमक के साथ आंधी-बारिश की संभावना।

26-27 अगस्त में बारिश की चेतावनी

नारंगी चेतावनी – रायगढ़ा और गजपति में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका।

अन्य जिलों जैसे कोरापुट, नबरंगपुर, कालाहांडी, कंधमाल, गंजाम, नयागढ़ और मल्कानगिरी में भारी वर्षा की संभावना।

27-28 अगस्त में बारिश की चेतावनी

नारंगी चेतावनी – नयागढ़ और कंधमाल में भारी से बहुत भारी वर्षा।

पुरी, खुर्दा, बौध, कोरापुट और मल्कानगिरी में भारी बारिश का अलर्ट।

28-29 अगस्त में बारिश की चेतावनी

पीली चेतावनी – क्योंझर, मयूरभंज और संबलपुर सहित कई जिलों में गरज-चमक के साथ भारी वर्षा का पूर्वानुमान

समुद्री और हवा की स्थिति

26 से 29 अगस्त तक ओडिशा तट और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में समुद्र उग्र रहेगा। हवा की गति 40–50 किमी/घंटा तक पहुँच सकती है, समुद्र के अंदर 60 किमी प्रति घंटे तक तेज़ हवाएं चल सकती हैं।

मछुआरों को चेतावनी दी गई है कि वे इस अवधि में समुद्र में न जाएं।

संभावित प्रभाव

केले, पपीता व बागवानी फसलों को नुकसान।

कच्चे मकानों, झोपड़ियों और कमजोर ढांचों को आंशिक क्षति।

कई निचले इलाकों में जलभराव और शहरी क्षेत्रों में यातायात प्रभावित होने की आशंका। ग्रामीण इलाकों में पेड़ गिरने और बिजली तारों को नुकसान पहुँचने की संभावना।

सुझाए गए एहतियाती कदम

लोग मौसम की ताज़ा जानकारी पर नज़र रखें और ज़रूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएँ।

यात्रा से बचें और घरों की खिड़कियाँ-दरवाज़े बंद रखें।

बिजली उपकरणों को प्लग से निकाल दें और पानी के स्रोतों से दूर रहें। प्रशासन द्वारा जारी ट्रैफ़िक या राहत संबंधी निर्देशों का पालन करें।