IRCTC New Website: नए अवतार में आई IRCTC! क्लीन डिजाइन और सुपरफास्ट बुकिंग, जानें कैसे करें इस्तेमाल

भारतीय रेलवे ने अपने करोड़ों यात्रियों को बड़ा तोहफा देते हुए IRCTC की नई और रीडिजाइन की गई वेबसाइट लॉन्च कर दी है. इसके बाद से ही इंटरनेट पर ‘New IRCTC website’, ‘IRCTC ticket booking’ और ‘IRCTC beta version’ जैसे कीवर्ड्स तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं. इस नए प्लेटफॉर्म का मकसद यात्रियों को टिकट बुकिंग का एक बेहद आसान, तेज और साफ-सुथरा अनुभव देना है.

इस नई वेबसाइट को इस तरह तैयार किया गया है कि यह तत्काल बुकिंग जैसे व्यस्त समय में भी भारी ट्रैफिक को आसानी से संभाल सके. नए लुक के साथ-साथ इसमें कई ऐसे फीचर्स जोड़े गए हैं, जिससे टिकट बुक करना और सीटों की उपलब्धता चेक करना बेहद आसान हो जाएगा.

आइए जानते हैं IRCTC की इस नई वेबसाइट, इसकी लॉन्चिंग और इसमें हुए बड़े बदलावों के बारे में सबकुछ:

कब लॉन्च हुई नई IRCTC वेबसाइट?

भारतीय रेलवे ने 15 जुलाई 2026 की रात 9 बजे इस रीडिजाइन की गई वेबसाइट का बीटा (Beta) वर्जन लाइव कर दिया है. हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की थी कि जुलाई के मध्य तक इस अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म को तैयार कर लिया जाएगा. फिलहाल इसे टेस्टिंग के लिए बीटा वर्जन में लाया गया है, ताकि आम यूजर्स इसे इस्तेमाल करें और अपना फीडबैक दें. यूजर्स से मिलने वाले सुझावों के आधार पर इसमें आगे और भी सुधार किए जाएंगे.

नई वेबसाइट में क्या है खास?

नए पोर्टल को एकदम साफ-सुथरे लेआउट के साथ पेश किया गया है, जिससे स्क्रीन पर फालतू की चीजें नजर नहीं आएंगी. इसके कुछ प्रमुख फायदे इस प्रकार हैं:

तेज लोडिंग और फास्ट बुकिंग: अब पेज लोड होने में समय नहीं लगेगा, जिससे टिकट बुक करने का पूरा प्रोसेस काफी तेज हो जाएगा.

फालतू पॉप-अप्स से मुक्ति: स्क्रीन पर बार-बार आने वाले अनचाहे विज्ञापनों और पॉप-अप्स को हटा दिया गया है, जिससे बुकिंग के समय ध्यान नहीं भटकेगा।

सीटों की आसान चेकिंग: ट्रेनों में खाली सीटों (Seat Availability) का पता लगाना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और सटीक होगा.

भारी ट्रैफिक संभालने की क्षमता: तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान जब अचानक करोड़ों लोग साइट पर आते हैं, तब भी यह हैंग नहीं होगी.

शानदार मोबाइल एक्सपीरियंस: चाहे मोबाइल हो या लैपटॉप, सभी डिवाइसेज पर यह वेबसाइट बेहतरीन तरीके से काम करेगी.

आम यात्रियों को इससे क्या फायदा होगा?

फिलहाल IRCTC प्लेटफॉर्म पर हर दिन औसतन करीब 14.5 लाख टिकट बुक किए जाते हैं. तत्काल बुकिंग के समय भारी ट्रैफिक के कारण अक्सर वेबसाइट स्लो हो जाती थी या पेमेंट अटक जाता था.

नई वेबसाइट को इसी सिरदर्द को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है. अब यह पीक ऑवर्स में भी बिना किसी रुकावट के काम करेगी, जिससे यात्रियों का समय बचेगा और वे बिना किसी झंझट के तुरंत टिकट बुक कर सकेंगे.

क्या यह फाइनल वर्जन है?

नहीं, यह फाइनल वर्जन नहीं है. रेलवे ने अभी इसका बीटा वर्जन लॉन्च किया है, यानी इसका ट्रायल चल रहा है. आम जनता से मिलने वाले फीडबैक और सुझावों के आधार पर इसमें जरूरी सुधार किए जाएंगे, जिसके बाद इसका फाइनल वर्जन पूरी तरह से रोल आउट कर दिया जाएगा. डिजिटल सेवाओं को आधुनिक बनाने और यात्रियों के सफर को आसान बनाने की दिशा में रेलवे का यह एक बड़ा कदम है.