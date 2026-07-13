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तरक्की व तालीम के मुहाफ़िज़ विश्वगुरू महामानव प्रधानमंत्री मोदी की देश को नई सौगात, जालंधर में कैंट रेलवे स्टेशन का करेंगे उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है. दरअसल, पीएम नरेंद्र मोदी 17 तारीख को जालंधर आएंगे और कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: July 13, 2026 2:24:49 PM IST

प्रधानमंत्री मोदी की देश को नई सौगात, जालंधर में कैंट रेलवे स्टेशन का करेंगे उद्घाटन
प्रधानमंत्री मोदी की देश को नई सौगात, जालंधर में कैंट रेलवे स्टेशन का करेंगे उद्घाटन


Punjab News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है. दरअसल, पीएम नरेंद्र मोदी 17 तारीख को जालंधर आएंगे और कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे.

इसी के चलते रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू आज कैंट स्टेशन पर उद्घाटन समारोह में शामिल होने और अंतिम तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे.इस दौरान रेलवे बोर्ड के अधिकारी और बीजेपी नेतृत्व ने स्टेशन पर उन्हें फूल भेंट करके स्वागत किया. दरअसल, कैंट स्टेशन का निर्माण 98.89 करोड़ रुपए की लागत से पूरा होने वाला है और अभी इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है.
रवनीत बिट्टू ने कहा कि रेलवे इस उद्घाटन की तैयारी कर रहा है.

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सम्मान

देश के प्रधानमंत्री को हर देश अवार्ड देकर सम्मानित कर रहा है. उन्होंने कहा कि भाजपा की लीडरशीप कुछ दिनों तक यहां पर रहेंगी. 17 तारीख तक पार्टी और प्रशासन द्वारा पंजाब के लिए तैयारियां की जा रही है. पंजाब दौरे को लेकर लोगों में भी भारी उत्साह दिखाई दे रहा है.

पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे

रवनीत बिट्टू ने कहा कि बड़े कामों में कमियां रह जाती है, और उनकी कोशिशें है कि कमियों को दूर किया जाए. उन्होंने कहा कि 100 साल से अधिक 1500 रेलवे स्टेशन बनाने का काम किया जा रहा है. ऐसे में कैंट रेलवे स्टेशन को भी 100 साल हो गए हैं. उन्होंने आगे कहा कि, 17 तारीख तक जितने भी स्टेशन तैयार होंगे उन सभी रेलवे स्टेशन का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे. वहीं पीएम मोदी के के दौरे को लेकर रवनीत बिट्टू ने स्पष्ट किया कि पीएम जालंधर दौरे पर आएंगे और स्टेशन का उद्घाटन करेंगे.

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक सुरक्षा इंतजाम

प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन और रेलवे अधिकारियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं. जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के बाद यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा, जिससे यात्रा अधिक सुविधाजनक और सुगम होगी.

स्टेशन पर तैयारियों का रिव्यू करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 110 साल पुराने इस स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन्स स्कीम के तहत 125 करोड़ रुपये की लागत से वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी में बदला गया है.

केंद्रीय मंत्री ने किया निरीक्षण

केंद्रीय रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा के लिए पुनर्विकसित जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया. उन्होंने इस परियोजना को पंजाब के रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया.

अमृत भारत स्टेशन योजना और पंजाब 

यह स्टेशन उन 30 रेलवे स्टेशनों में से एक है जिन्हें पंजाब में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए चिन्हित किया गया है. इस योजना का उद्देश्य भारतीय रेलवे नेटवर्क पर स्टेशनों का विकास और उन्नयन करना है, जिसमें मास्टर प्लान बनाना और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना 
शामिल है.

जालंधर कैंट स्टेशन पर क्या नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं?

स्टेशन पर एक डबल-हाइट एयर कॉनकोर्स, भारी स्टील प्लेटफॉर्म रूफिंग, एलईडी लाइटिंग, दोनों तरफ से प्रवेश बिंदु, 6 और 9 मीटर चौड़े दो नए फुट ओवर ब्रिज (FOBs) और एक बड़ा पार्किंग क्षेत्र जैसी आधुनिक सुविधाएं जोड़ी गई हैं.

Tags: cantt railway stationjalandharpunjab news
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