New Delhi: UPSC की परीक्षा में मामूली अंतर या इंटरव्यू में चयन से चूकने वाले कैंडिडेट्स को  “प्रतिभा सेतु” वेब पोर्टल से मिल रही है नौकरी

New Delhi: रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 125वें मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उन्होंने ने " प्रतिभा सेतु" पोर्टल की ना सिर्फ देशवासियों को जानकारी दी

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 31, 2025 13:45:55 IST

पीएम मोदी ने अपने 125वें "मन की बात" कार्यक्रम में प्रतिभा सेतु वेब पोर्टल का जिक्र किए
पीएम मोदी ने अपने 125वें "मन की बात" कार्यक्रम में प्रतिभा सेतु वेब पोर्टल का जिक्र किए

मनोहर केसरी की रिपोर्ट, New Delhi: रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 125वें मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उन्होंने ने ” प्रतिभा सेतु” पोर्टल की ना सिर्फ देशवासियों को जानकारी दी, बल्कि, ये भी बताया कि कैसे इस पोर्टल के जरिए सैकड़ों UPSC फेल कैंडिडेट्स को नौकरियां मिल रही है। इस प्रोग्राम में पीएम मोदी ने कहा कि UPSC देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक सिविल सर्विसेज की परीक्षा लेती है। हम सबने सिविल सर्विसेज के टॉपर्स की प्रेरणादायी बातें अनेक बार सुनी हैं। ये नौजवान कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई के बाद अपनी मेहनत से इस सर्विस में जगह पाते हैं ,लेकिन,  UPSC की परीक्षा की एक सच्चाई और भी है। हजारों ऐसे उम्मीदवार भी होते हैं, जो बेहद काबिल होते हैं, उनकी मेहनत भी किसी से कम नहीं होती, पर मामूली अंतर से वो अंतिम सूची तक नहीं पहुंच पाते। इन उम्मीदवारों को दूसरी परीक्षाओं के लिए नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है। इसमें उनका समय और पैसा दोनों खर्च होता था। इसलिए, अब ऐसे होनहार विद्यार्थियों के लिए भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है और इसका नाम है ‘प्रतिभा सेतु’।

क्या है प्रतिभा सेतु पोर्टल?

‘प्रतिभा सेतु’ में उन उम्मीदवारों का डाटा रखा गया है, जिन्होंने, UPSC की अलग-अलग परीक्षाओं के सभी चरण पास किए, लेकिन, अंतिम मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाया। इस पोर्टल पर 10,000 से ज्यादा ऐसे होनहार युवाओं का डाटा बैंक मौजूद हैं। कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाना चाहता था, कोई मेडिकल सर्विसेज के हर पड़ाव को पार कर चुका था, लेकिन , फाइनल में उसका चयन नहीं हुआ , ऐसे सभी उम्मीदवारों की जानकारी अब ‘प्रतिभा सेतु’ वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है। इस वेब पोर्टल से प्राइवेट कंपनियां इन होनहार स्टूडेंट्स की जानकारी लेकर उन्हें अपने यहां नियुक्ति दे सकती हैं। साथ ही, पीएम मोदी ने कहा कि इस पहल के नतीजे भी आने लगे हैं। सैकड़ों उम्मीदवारों को इस पोर्टल की मदद से तुरंत नौकरी मिली है और वो युवा जो मामूली अंतर से रुक गए थे और वो अब नए आत्म विश्वास से आगे बढ़ रहे हैं।

मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कही बात 

इस पोर्टल में जाकर प्राइवेट सेक्टर, PSU और दूसरी निजी कंपनियां आसानी से रजिस्ट्रेशन करा सकती है। साथ ही, ऐसे कैंडिडेट्स को भी लॉग इन आईडी मिलती हैं। PDS (पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम) की जगह इस पोर्टल को लाया गया है। दरअसल, “प्रतिभा सेतु” वेब पोर्टल एक न्यू गेटवे ऑफ टैलेंट बियोंड सिविल सर्विसेज है। इस मॉनसून सत्र में राज्य सभा में जानकारी देते हुए केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने ये बात कही थी कि बीते 5 सालों में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) के अलग अलग परीक्षाओं के फाइनल इंटरव्यू तक 52,910 कैंडिडेट्स पहुंचे जिनमें, 33,950 कैंडिडेट्स का फाइनल में चयन नहीं हो पाया। ऐसे में इन कैंडिडेट्स को नौकरी दिलाने में ये “प्रतिभा सेतु” वेब पोर्टल काफी कारगर साबित हो रहा है।

