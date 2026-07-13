कोरोना का नया BA 3.2 वैरिएंट बना चिंता की वजह! क्या वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी को दे सकता है चकमा? वैज्ञानिकों ने दी बड़ी चेतावनी

BA 3.2 Coronavirus: कोरोना वायरस के एक नए वैरिएंट, BA 3.2 ने दुनिया भर के साइंटिस्ट्स के बीच चिंता बढ़ा दी है. रिसर्चर्स का कहना है कि इस वैरिएंट में इतने जेनेटिक बदलाव (म्यूटेशन) हैं कि इसमें पिछले इन्फेक्शन या वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी को चकमा देने की क्षमता है.

हालांकि, अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह दूसरे वैरिएंट्स से ज़्यादा गंभीर है. भारत में अभी तक इस वैरिएंट का कोई मामला सामने नहीं आया है.

नए वैरिएंट की तुलना 70 से 75 म्यूटेशन और डिलीशन

रिपोर्ट्स के मुताबिक, BA 3.2 में स्पाइक प्रोटीन में JN.1 वैरिएंट की तुलना में लगभग 70 से 75 म्यूटेशन और डिलीशन हैं, जिसे मौजूदा COVID वैक्सीन का आधार माना जाता है. यह वैरिएंट नवंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड्स में सीक्वेंस किए गए लगभग 30 प्रतिशत मामलों में पाया गया था.

यह अमेरिका के 25 राज्यों में मरीज़ों के सैंपल, इंटरनेशनल ट्रैवलर टेस्टिंग और वेस्टवॉटर मॉनिटरिंग में पाया गया है, जिससे इसकी मौजूदगी कन्फर्म हुई है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वैरिएंट में इम्यूनिटी को चकमा देने की क्षमता हो सकती है, जिससे इसकी मॉनिटरिंग जरूरी हो जाती है. साइंटिस्ट नए सबवेरिएंट, BA 3.2.1 और BA 3.2.2 पर भी करीब से नज़र रख रहे हैं. उनका मानना ​​है कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग और वेस्टवॉटर सर्विलांस जैसे सर्विलांस सिस्टम भविष्य में नए वेरिएंट का पता लगाने में अहम भूमिका निभाएंगे. हालांकि, साइंटिस्ट ने यह भी साफ कहा है कि इस समय घबराने की जरूरत नहीं है.

आंध्र प्रदेश में COVID-19 से दो मौतों के बाद सर्विलांस बढ़ा दिया गया

आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में दो लोगों की मौत हो गई है और आठ अन्य कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं. हेल्थ अधिकारियों ने सर्विलांस और तैयारी के उपाय तेज कर दिए हैं. सूत्रों ने बताया कि कडप्पा वायरोलॉजी लैब में RT-PCR टेस्टिंग के दौरान चार लोग COVID-19 पॉजिटिव पाए गए. ये चारों मामले कडप्पा के अलग-अलग इलाकों के हैं.

इन लोगों को COVID-19 वैक्सीन की दो डोज़ लग चुकी थीं, जबकि एक को बूस्टर डोज़ भी लग चुकी थी. सूत्रों ने बताया कि पॉजिटिव पाए गए चार लोगों में से तीन होम आइसोलेशन में हैं, जबकि चौथे में हल्के लक्षण हैं और उसे कडप्पा के एक लोकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. मरीज का इलाज हॉस्पिटल के COVID-19-डेडिकेटेड वार्ड में चल रहा है. चार और एक्टिव केस सामने आए हैं.

पहली मौत 28 जून को हुई थी

इन दो मौतों में से पहली मौत 28 जून को CMC वेल्लोर में हुई थी. 60 साल के मृतक को डायबिटीज, किडनी की बीमारी और दूसरी बीमारियां थीं. दूसरे मामले में, इलाज करा रहे 43 साल के मरीज की भी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद इंफेक्शन से मौत हो गई.

सोर्स ने बताया कि मरीज़ों में देखे गए लक्षणों के आधार पर, इंफेक्शन का कारण ओमिक्रॉन वेरिएंट होने का शक है. अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों में 40 लोगों के सैंपल इकट्ठा किए. इनमें से 10 का टेस्ट नेगेटिव आया है, जबकि बाकी के नतीजों का इंतज़ार है. ज़िला इंचार्ज मंत्री सविता ने अधिकारियों को कडप्पा में इंफेक्शन को और फैलने से रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने और जिन इलाकों में मामले मिले हैं, वहां Covid-19 गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है.