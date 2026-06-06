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Nepal New Rule: सीमा पर झंझट खत्म! बालेन शाह के बड़े फैसले से भारत-नेपाल यात्रियों को बड़ी राहत

Nepal New Rule: नेपाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, सरकार के मुताबिक अब भारत-नेपाल सीमा पर बिना कस्टम ड्यूटी दिए 500 नेपाली रुपये तक का सामान ले जाने की पूरी छूट मिल गई है.

By: Heena Khan | Published: June 6, 2026 8:47:35 AM IST

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Nepal New Rule: नेपाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, सरकार के मुताबिक अब भारत-नेपाल सीमा पर बिना कस्टम ड्यूटी दिए 500 नेपाली रुपये तक का सामान ले जाने की पूरी छूट मिल गई है. जी हाँ ! नेपाल सरकार ने सीमा पर कस्टम ड्यूटी की सीमा को 100 नेपाली रुपयेसे बढ़ाकर 500 नेपाली रुपये तक पहुंचा दिया है. जिसके चलते अब 500 रुपये तक की कीमत वाली रोज़मर्रा की चीज़ों की खरीद पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगा करेगी. बताया जा रहा है कि  सरकार के इस कदम से छोटे व्यापारियों, मज़दूरों, किसानों और आम ग्राहकों की आवाजाही और खरीदारी आसान हो जाएगी. जिसकी वजह से सीमा पार छोटी-मोटी खरीदारी से जुड़ी औपचारिकताएं और विवाद भी कम होंगे. इस फैसले का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस फैसले से सीमावर्ती बाज़ारों में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी.

दोनों देशों को भरपूर फायदा 

नेपाल सरकार के इस फैसले की वजह से दोनों देशों के बीच स्थानीय स्तर पर आर्थिक और सामाजिक संबंध भी मज़बूत होंगे. जानकारी के मुताबिक, यह आदेश बुधवार से लागू हो गया है. नेपाल के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि ज़मीन के रास्ते सीमा पार करने वाले यात्री अब बिना कस्टम ड्यूटी दिए 500 नेपाली रुपये तक की निजी इस्तेमाल की चीज़ें नेपाल ले जा सकते हैं.

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संसद में उठी थी आवाज 

वहीँ नेपाल सरकार के इस फैसले से पहले 100 नेपाली रुपये से ज़्यादा कीमत वाले सामान पर सख्त पाबंदियों की वजह से सीमावर्ती इलाकों में विरोध-प्रदर्शन हुए थे. यह मुद्दा नेपाली संसद में उठाया गया था और व्यापक विरोध के बाद सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा. नई व्यवस्था के तहत, सीमा पर तैनात कस्टम अधिकारी बिना ड्यूटी लगाए 500 रुपये तक की निजी चीज़ों को लाने की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते इसके लिए कोई वाजिब कारण हो. इसके अलावा, भारत में पढ़ाई कर रहे नेपाली छात्रों के लिए मौजूदा राहत उपाय भी जारी रहेंगे. छात्र बिना कोई अतिरिक्त शुल्क दिए अपने निजी इस्तेमाल के लिए टैबलेट और लैपटॉप नेपाल ले जा सकेंगे.

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