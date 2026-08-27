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Nepal Flood: नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद उत्तराखंड के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी, मदद के लिए करें कॉल

Nepal Flood News: यदि कोई उत्तराखंड का नागरिक नेपाल के प्रभावित क्षेत्र में फंसा हुआ है या कोई किसी व्यक्ति के संबंध में कोई जानकारी साझा करना चाहता है, तो राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र, देहरादून के इन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है.

By: Hasnain Alam | Published: August 27, 2026 4:16:42 PM IST

उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण


Nepal Flood News: नेपाल के रसुवा क्षेत्र में भोटेकोशी नदी में अचानक आई भीषण बाढ़ से हुई जन-धन की क्षति को देखते हुए उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) ने राज्य के नागरिकों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं.

यदि कोई उत्तराखंड का नागरिक नेपाल के प्रभावित क्षेत्र में फंसा हुआ है या कोई किसी व्यक्ति के संबंध में कोई जानकारी साझा करना चाहता है, तो राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र, देहरादून के इन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है.

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राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र, देहरादून के हेल्पलाइन नंबर:

0135-2710334, 2710335
2664314, 2664315, 2664316
8218867005

इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1070 पर भी संपर्क किया जा सकता है.

Tags: uttarakhand news
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