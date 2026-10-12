Nepal Flash Floods 2026: नेपाल में फिर फ्लैश फ्लड, बार-बार क्यों आ रही ऐसी तबाही; क्या भारत को भी रहना होगा अलर्ट?

Nepal Flash Floods 2026: नेपाल के हिमालयी इलाकों में अचानक आई बाढ़ ने एक बार फिर पहाड़ों में बढ़ते आपदा जोखिम की ओर ध्यान खींचा है. गोरखा जिले में रविवार 11 अक्टूबर 2026 की सुबह बूढ़ी गंडकी नदी के आसपास अचानक पानी, कीचड़, पत्थर और मलबा बहने लगा. देखते ही देखते नदी के किनारे बसे इलाकों में अफरा-तफरी मच गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, ऊपरी इलाके में भूस्खलन के कारण नदी का रास्ता कुछ वक्त के लिए बाधित हुआ और रुकावट टूटने के बाद नीचे की ओर बहाव आया. घटना की वास्तविक वजह की जांच अभी जारी है.

नेपाल में बार-बार अचानक बाढ़ क्यों आ रही है?

पहाड़ी इलाकों में अचानक बाढ़ का सबसे बड़ा खतरा यह है कि पानी बहुत कम समय में बहुत तेज़ रफ़्तार से नीचे की ओर बह सकता है. हिमालय में, ऐसी घटनाएं लैंडस्लाइड, नदी को रोकने वाली रुकावटों के अचानक टूटने, भारी बारिश, बर्फ़बारी और चट्टानों के गिरने से हो सकती हैं. ऐसे मामलों में, पानी न सिर्फ़ बहता है बल्कि मिट्टी, चट्टानें, बजरी और पेड़-पौधे भी बहा ले जाता है. इसलिए, इसका असर आम बाढ़ से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है.

क्या क्लाइमेट चेंज भी खतरा बढ़ा रहा है?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर बाढ़ को सीधे क्लाइमेट चेंज से जोड़ना गलत होगा, लेकिन बढ़ता तापमान हिमालय के माहौल को ज़रूर बदल रहा है. पीछे हटते ग्लेशियर ऊंचाई वाले इलाकों में नई झीलें बना सकते हैं. ये झीलें अक्सर मोरेन से रुक जाती हैं, जो ढीली चट्टान, मिट्टी और मलबे से बनी कुदरती दीवारें होती हैं. अगर ये दीवारें टूट जाती हैं, तो अचानक बहुत ज़्यादा पानी नीचे की ओर बह सकता है. भारी बारिश और अस्थिर पहाड़ी ढलान इस खतरे को और बढ़ा सकते हैं.

क्या भारत को भी अलर्ट रहना चाहिए?

नेपाल और भारत हिमालय की नदियों से जुड़े हुए हैं. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे भारतीय इलाकों में भी लैंडस्लाइड, ग्लेशियल झीलों और अचानक आने वाली बाढ़ का खतरा रहता है. हालांकि, नेपाल में होने वाली हर घटना का सीधा असर भारत पर नहीं पड़ता. इसका असर नदी की दिशा, लोकल भूगोल और बाढ़ में बहकर आए मलबे की मात्रा पर निर्भर करता है.

फिर भी, नेपाल में होने वाली घटनाएं भारत के लिए एक ज़रूरी चेतावनी हैं. ऊंचाई वाले इलाकों में ग्लेशियल झीलों और नदी घाटियों की निगरानी करना, सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करना, मौसम का अनुमान लगाना और लोकल शुरुआती चेतावनी सिस्टम को मज़बूत करना ज़रूरी है.

भारत को नेपाल से क्या सीखना चाहिए?

किसी घटना के बाद राहत और बचाव का काम हिमालय की आपदाओं से निपटने के लिए काफ़ी नहीं है. कमज़ोर ढलानों, नदी घाटियों, सड़कों, पुलों और हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स का लगातार रिस्क असेसमेंट जरूरी है. पहाड़ी इलाकों में समय पर चेतावनी और सुरक्षित निकलने के रास्ते भी उतने ही जरूरी हैं.