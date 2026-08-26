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Nepal Flash Flood: हर संभव मदद का भरोसा… पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से की बात; बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ा है भारत

Nepal Flash Flood 2026: नेपाल में बुधवार को अचानक आई विनाशकारी बाढ़ आई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई लापता हो गए. इस दुख की घड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी ने बाढ़ से मची तबाही पर दुख जताया है और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की, जिसकी जानकारी उन्होंने X पर दी.

By: Shristi S | Last Updated: August 26, 2026 5:58:15 PM IST

नेपाल फ्लैश फ्लड को लेकर पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से की बात
नेपाल फ्लैश फ्लड को लेकर पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से की बात


PM Modi Called Balen Shah: नेपाल में बुधवार को अचानक आई विनाशकारी बाढ़ ने एक बार फिर हिमालयी इलाकों में तबाही की भयावह तस्वीर पेश की है. तेज बहाव ने बस्तियों, सड़कों और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्टचर को भारी नुकसान पहुंचाया, जबकि कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं. इस दुख की घड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी ने बाढ़ से मची तबाही पर दुख जताया है और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की, जिसकी जानकारी उन्होंने X पर दी.

इस आपदा के बीच सबसे बड़ी चिंता उन भारतीयों को लेकर है, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इस रास्ते से गुजर रहे थे. नेपाल पर्यटन बोर्ड के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, प्रभावित इलाकों से 384 यात्रियों का संपर्क टूट गया है, जिनमें बड़ी संख्या में विदेशी और भारतीय नागरिक शामिल हैं.

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पीएम मोदी ने X पर किया पोस्ट

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने X पर पोस्ट किया कि प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और नेपाल में बाढ़ से हुई जान-माल के नुकसान पर दुख जताया. भारत के लोग इस मुश्किल समय में नेपाल में अपने भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं. भारत नेपाल को हर संभव मानवीय मदद देने के लिए तैयार है. हमारी टीमें बचाव और राहत के कामों पर मिलकर काम कर रही हैं.

अचानक आई बाढ़ से 8 लोगों की मौत

बुधवार को तिब्बत की सीमा से लगे नेपाल के रासुवा जिले में अचानक आई बाढ़ में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि और लोगों के मारे जाने की आशंका है. शिन्हुआ की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि सीमा पार, तिब्बत ने पड़ोसी काउंटी ग्यिरोंग में बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की खबर दी है, जिसमें चीन और नेपाल के बीच एक लैंड क्रॉसिंग पर मिट्टी धंसने से कुछ लोग लापता हैं. 

आकस्मिक बाढ़ के बाद कम से कम 105 भारतीय लापता

AFP ने बताया कि तिब्बत से लगे बॉर्डर इलाके में बुधवार को नेपाल में आई भारी बाढ़ के बाद 380 से ज़्यादा टूरिस्ट, जिनमें ज़्यादातर विदेशी थे, संपर्क से बाहर हो गए. नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने कहा टूरिज्म और ट्रैवल कंपनियों से मिले शुरुआती एजेंसी-वाइज रिकॉर्ड में 384 यात्रियों की पहचान हुई है, जिनमें 291 विदेशी नागरिक और 93 नेपाली नागरिक शामिल हैं, जो प्रभावित इलाकों से लापता बताए गए हैं. आकस्मिक बाढ़ के बाद लापता लोगों में कम से कम 105 भारतीय और 37 NRI शामिल हैं, जो गांवों में तबाही मचा रही है और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है.

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Tags: NepalNepal flash floodpm modi
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