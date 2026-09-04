Nepal Flood: 1200 जिंदगियां खत्म, 5 हजार का कोई पता नहीं… DNA बनेगा बिछड़ों को मिलाने की आखिरी उम्मीद

Nepal Flood: नेपाल में आई बाढ़ ने पूरी दुनिया को हिला दिया है. हर कोई नेपाल का मंजर देख बुरी तरह डरा हुआ है. आपको याद दिला दें कि नेपाल में 26 अगस्त एक भयानक दिन बन गया जब वहां भयानक बाढ़ ने सब कुछ उजाड़ दिया. अपनों को ढूंढ रहे परिवारों की मदद के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. जी हाँ! आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बाढ़ में लापता लोगों की पहचान के लिए अब भारत में करीबी रिश्तेदारों के DNA प्रोफाइल बनाए जाएंगे. फिर इन DNA प्रोफाइल का नेपाल में मिली अनजान लाशों से मिलान किया जाएगा.

लिया जाएगा DNA सैंपल

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विदेश मंत्रालय (MEA) का कहना है कि, भारत में रहने वाले लापता लोगों के फर्स्ट-डिग्री बायोलॉजिकल रिश्तेदारों, जिनमें माता-पिता, बेटे, बेटियां और भाई-बहन शामिल हैं, उनसे सैंपल इकट्ठा करके DNA प्रोफाइल बनाए जाएंगे. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस काम के लिए भारत की सेंट्रल और स्टेट फोरेंसिक लैब की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब (CFSL), स्टेट फोरेंसिक साइंस लैब (SFSL), नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी लैब, और DNA प्रोफाइलिंग क्षमताओं वाली NABL-मान्यता प्राप्त लैब का इस्तेमाल अब DNA प्रोफाइल बनाने के लिए किया जाएगा.

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लाशों से किया जाएगा DNA मैच

साथ ही बता दें कि विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि, नेपाल पुलिस की सलाह के अनुसार, पहचान के लिए ऑटोसोमल STR DNA प्रोफाइलिंग की जा सकती है. नेपाल पुलिस ने टेक्निकल ज़रूरतों के बारे में भी जानकारी शेयर की है. DNA प्रोफ़ाइल तैयार होने के बाद, इसे ज़रूरी शुरुआती जानकारी के साथ नेपाल पुलिस को भेजा जा सकता है.

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