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Nepal Flash Flood: 77 लोगों… सैलाब ने डुबो दिया इमिग्रेशन ऑफिस, बाढ़ की चपेट में आया सद्गुरु का कैलाश यात्रा समूह

Nepal Tibet Flood 2026: नेपाल और तिब्बत में 26 अगस्त 2026 को अचानक आई भयानक बाढ़ ने बहुत तबाही मचाई है. कई लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई अभी भी लापता हैं.

By: Shristi S | Published: August 26, 2026 11:26:59 PM IST

नेपाल तिब्बत बाढ़ की चपेट में आया सद्गुरु का कैलाश यात्रा समूह
नेपाल तिब्बत बाढ़ की चपेट में आया सद्गुरु का कैलाश यात्रा समूह


Sadhguru Tibet Flood: नेपाल और तिब्बत में 26 अगस्त 2026 को अचानक आई भयानक बाढ़ ने बहुत तबाही मचाई है. कई लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई अभी भी लापता हैं. बाढ़ का असर नेपाल-चीन बॉर्डर तक महसूस किया गया, जहां कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गया एक ग्रुप प्रभावित हुआ.

सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने सोशल मीडिया पर इस आपदा के बारे में अपनी चिंता ज़ाहिर की. उन्होंने बताया कि उनके कैलाश यात्रा ग्रुप का एक ग्रुप भयानक अचानक आई बाढ़ के दौरान तिब्बत-चीन के ग्यिरोंग इलाके में था. लौटते समय, ग्रुप इमिग्रेशन ऑफिस में था जब अचानक आई बाढ़ ने बिल्डिंग और आसपास के शहर का एक बड़ा हिस्सा डूब गया.

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लापता लोगों के बारे में ऑफिशियल जानकारी का इंतज़ार

सद्गुरु ने कहा कि वॉलंटियर और मदद करने वाली टीमें इस घटना से बहुत दुखी हैं और राहत और बचाव काम में हर मुमकिन मदद कर रही हैं. उन्होंने कहा कि इमिग्रेशन ऑफिस में मौजूद लोगों के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों का पता लगाने के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और संबंधित अधिकारियों से लगातार संपर्क बनाए रखा जा रहा है.

सैकड़ों तीर्थयात्री सुरक्षित, बचाव अभियान जारी

सद्गुरु के अनुसार, उनकी कैलाश यात्रा में शामिल 21 ग्रुप के 495 सदस्य सुरक्षित लौट आए हैं. 743 तिब्बत में और 148 नेपाल में हैं. अन्य 77 इमिग्रेशन सेंटर में थे, जबकि तीन वॉलंटियर नेपाल के तिमुरे इलाके में ही रहे.

उन्होंने कहा मैं अपने ग्रुप के सदस्यों और इस इलाके में प्रभावित सैकड़ों अन्य लोगों के परिवारों और प्रियजनों के दुख में शामिल हूं; हम इस बहुत मुश्किल समय में हर संभव कोशिश कर रहे हैं. मैं मौजूदा स्थिति में सबसे अच्छी मदद सुनिश्चित करने के लिए खुद इलाके में मौजूद हूं.

Tags: NepalNepal flash floodSadhguru Jaggi Vasudev
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