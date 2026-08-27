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Nepal Flood Road Blockage: नेपाल बाढ़ के बीच दिल्ली-काठमांडू बस सेवा पर ब्रेक, रास्ते में फंसीं दोनों बसें

Nepal Flash Flood: नेपाल और तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ का असर भारत-नेपाल सड़क परिवहन पर भी पड़ा है. इस आपदा को देखते हुए शुक्रवार यानी 27 अगस्त को दिल्ली से काठमांडू जाने वाली भारत-नेपाल मैत्री बस सेवा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है.

By: Shristi S | Published: August 27, 2026 5:17:13 PM IST

नेपाल बाढ़ के बीच दिल्ली-काठमांडू बस सेवा पर ब्रेक
नेपाल बाढ़ के बीच दिल्ली-काठमांडू बस सेवा पर ब्रेक


India Nepal Maitri Bus Service Cancelled: नेपाल और तिब्बत में कल यानी 26 अगस्त 2026 को आई विनाशकारी बाढ़ का असर भारत-नेपाल सड़क परिवहन पर भी पड़ा है. इस आपदा को देखते हुए शुक्रवार यानी 27 अगस्त को दिल्ली से काठमांडू जाने वाली भारत-नेपाल मैत्री बस सेवा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है.

आज दोनों दिशाओं में चलने वाली बसें रास्ते में फंस गईं. राहत की बात यह है कि बसों में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें पूरी खबर.

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रास्ते में फंसीं दोनों बसें

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली से काठमांडू जा रही बस नारायण घाट के पास रुक गई है. यहां नदी का मलबा सड़क पर आ जाने के कारण रास्ता फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. इस वजह से बस को आगे बढ़ाना संभव नहीं हो पा रहा है. वहीं, काठमांडू से दिल्ली की ओर आ रही दूसरी बस भी रास्ते में फंस गई है. यह बस काठमांडू से करीब 30 किलोमीटर पहले रुकी हुई है. उत्तरी नेपाल से काठमांडू आने वाली सड़क के बाधित होने के कारण बस आगे नहीं बढ़ पा रही है.

दोनों बसों में करीब 26 से 30 यात्री सवार बताए जा रहे हैं. फिलहाल सभी यात्रियों के सुरक्षित होने की जानकारी है. प्रशासन और संबंधित विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. सड़क साफ होने और यात्रा के लिए हालात अनुकूल होने के बाद ही बसों को आगे बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा.

DTC लेगा बस संचालन पर फैसला

नेपाल में बाढ़ और सड़क बाधित होने की स्थिति को देखते हुए दिल्ली परिवहन निगम (DTC) फिलहाल बस सेवा को लेकर स्थिति का आकलन कर रहा है. हालात सामान्य होने के बाद ही दिल्ली से काठमांडू के लिए बस चलाने पर फैसला लिया जाएगा. यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सेवा को अस्थायी रूप से रोकना जरूरी माना गया है.

सप्ताह में 6 दिन चलीत है मैत्री बस सेवा

भारत और नेपाल के बीच लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए भारत-नेपाल मैत्री बस सेवा शुरू की गई थी. यह सेवा साल 2014 में शुरू हुई थी. सामान्य परिस्थितियों में दिल्ली और काठमांडू के बीच यह बस सेवा सप्ताह में छह दिन संचालित होती है. फिलहाल नेपाल में बाढ़ के कारण कई सड़कों और मार्गों पर यातायात प्रभावित है. 

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Tags: NepalNepal flash floodNepal Flood
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