ना अम्बानी ना अडानी! इस शख्सियत ने खरीदी सबसे महँगी नंबर प्लेट, इतने में आ जाती चमचमाती BMW — कीमत सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश!

Expensive Number Plate: लग्ज़री कारें रखना कई लोगों का सपना होता है और देश के बड़े-बड़े सेलिब्रिटी और बिज़नेसमैन अक्सर अपनी कारों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन कारों के साथ-साथ उनका रजिस्ट्रेशन नंबर यानी वीआईपी नंबर प्लेट भी लोगों की शान बढ़ाती है। कई मशहूर हस्तियों की कारों की खास नंबर प्लेट के बारे में अक्सर हमलोग सुनते हैं। लेकिन केरल की एक टेक कंपनी के सीईओ वेणु गोपालकृष्णन ने अपने नाम की है।

47 लाख रुपये में खरीदी वीआईपी नंबर प्लेट

हाल ही में लिटमस7 कंपनी के सीईओ वेणु गोपालकृष्णन ने अपने कार कलेक्शन में एक नई लग्ज़री एसयूवी जोड़ी है। आपको बता दें कि उन्होंने लगभग 4.2 करोड़ रुपये की मर्सिडीज-बेंज G63 AMG खरीदी है। लेकिन आपको बता दें कि इस कार से ज़्यादा इसकी नंबर प्लेट चर्चा में है। उनकी कार का रजिस्ट्रेशन नंबर KL 07 DG 0007 है। जो की किसी लग्जरी कार कीमत जितनी है। जी हाँ वेणु गोपालकृष्णन ने इस अनोखे नंबर के लिए 47 लाख रुपये खर्च किये हैं, जिसे देश की अब तक की सबसे महंगी नंबर प्लेट माना जा रहा है।

मर्सिडीज-बेंज G63 AMG

वेणु गोपालकृष्णन ने अपनी SUV को बेहद खास बनाने के लिए साटन मिलिट्री ग्रीन रंग चुना है, जो इसे एक शाही और दमदार लुक देता है। इसमें ग्लॉस ब्लैक अलॉय व्हील्स और प्रीमियम लेदर फिनिश वाला इंटीरियर है। उन्होंने पीछे के यात्रियों के लिए डुअल स्क्रीन सीट एंटरटेनमेंट पैकेज भी लगवाया है। इस कार में 4.0-लीटर ट्विन-टर्बोचार्ज्ड V8 इंजन है, जो 585 bhp की पावर और 850 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 9-स्पीड DCT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन है, जो इसे स्पीड और स्मूथ ड्राइविंग का बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाता है।

यह नंबर प्लेट क्यों खास है?

भारत में VIP नंबर प्लेट का क्रेज हमेशा से रहा है, लेकिन 47 लाख रुपये में खरीदी गई यह नंबर प्लेट अब तक की सबसे महंगी नंबर प्लेट है। आमतौर पर लोग अपनी पसंद का नंबर पाने के लिए कुछ हजार या लाखों रुपये खर्च करते हैं, लेकिन केएल 07 डीजी 0007 को चुनकर वेणु गोपालकृष्णन ने इसे देश की सबसे विशिष्ट नंबर प्लेट बना दिया है।