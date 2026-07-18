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Neha Bora: कौन हैं नेहा वोरा, जो बनीं सोनम वांगचुक के बाद आंदोलन का नया चेहरा

Neha Bora: पुलिस सुबह-सुबह सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाकर गई और बाद में उन्होंने विरोध स्थल में घुसने और उपवास कर रहे अन्य छात्रों को हटाने की कोशिश की.

By: JP Yadav | Published: July 18, 2026 12:50:03 PM IST

Neha Bora: कौन हैं नेहा वोरा, जो बनीं सोनम वांगचुक के बाद आंदोलन का नया चेहरा
Neha Bora: कौन हैं नेहा वोरा, जो बनीं सोनम वांगचुक के बाद आंदोलन का नया चेहरा


Neha Bora: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर  दिल्ली के जंतर मंतर से भले ही सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जबरन हटाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन धरना प्रदर्शन अब भी जारी है. कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया अभिजीत दिपके ने कहा है कि अब वह भूख हड़ताल जारी है. वहीं, जंतर मंतर पर अब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) की एक शोधार्थी (PhD scholar) नेहा बोरा (Neha Bora) ने मोर्चा संभाल लिया है.  वह काफी दिनों से अनशन पर हैं. दरअसल, सीजेपी प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक ही नहीं कई छात्र नेता भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं. धरना प्रदर्शन में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के 4 नेता भी शामिल हैं. इनमें नेहा वोरा भी शामिल हैं.  

AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नेहा बोरा

यहां पर बता दें कि नेहा बोरा वामपंथी विचारधारा से ताल्लुक रखती हैं और छात्र संगठन ‘आइसा’ (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा (Neha Bora) भी हैं. धरने के चलते नेहा बोरा कई दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में हैं. 

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क्या है विचारधारा

नेहा बोरा वामपंथी विचारधारा से प्रेरित हैं. इसके अलावा नेहा को अक्सर शिक्षा के निजीकरण, मॉब लिंचिंग, बिलकिस बानो के न्याय और गाजा में नागरिकों की स्थिति जैसे मुद्दों पर अपना पक्ष रखते देखा जा सकता है. 

यूपी की रहने वाली हैं

 उत्तर प्रदेश के एक मध्य वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वालीं नेहा बोरा की शुरुआती शिक्षा ग्रामीण परिवेश से हुई, जबकि स्कूली शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल) से पूरी की है. 

कहां से की पढ़ाई?

नेहा बोरा दिल्ली विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में ग्रेजुएशन किया. इसके बाद अंबेडकर विश्वविद्यालय से पढ़ाई की. उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा JNU से जारी रखी. इसके साथ ही नेहा जेएनयू में छात्र राजनीति से जुड़ीं और बाद में AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनीं. 

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Tags: delhi news
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