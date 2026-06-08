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मोबाइल जब्त, स्मार्टवॉच बैन…नीट-यूजी री-एग्जाम के लिए अभेद्य सुरक्षा कवच, पेपर सेटर लॉकडाउन में

NEET Re Exam: नीट-यूजी 2026 री-एग्जाम को लेकर NTA और शिक्षा मंत्रालय ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं. पेपर सेटर और ट्रांसलेटर्स को लॉकडाउन में रखा गया है, डिजिटल डिवाइस पर प्रतिबंध लगाया गया है और सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी की जा रही है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 8, 2026 11:18:48 AM IST

NEET री-एग्जाम से पहले सीक्रेट मिशन शुरू
NEET री-एग्जाम से पहले सीक्रेट मिशन शुरू


NEET Re Exam: नीट-यूजी पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 21 जून को होने वाली दोबारा परीक्षा के लिए सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है, जिसे हाल के वर्षों की सबसे कड़ी परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था माना जा रहा है. परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए इस बार हर स्तर पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है.

पेपर को रखा गया सख्त आइसोलेशन में

परीक्षा के प्रश्नपत्र तैयार करने, उनकी मॉडरेशन करने और हिंदी, अंग्रेजी समेत विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने वाले सभी विशेषज्ञों को एक गुप्त और अत्यधिक सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है. उन्हें पूरी तरह ‘लॉकडाउन’ या स्ट्रिक्ट आइसोलेशन में रखा गया है. यह व्यवस्था 21 जून को परीक्षा समाप्त होने तक जारी रहेगी. इस दौरान कोई भी विशेषज्ञ बाहरी लोगों से संपर्क नहीं कर सकेगा.

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मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्टवॉच तक पर रोक

अधिकारियों के अनुसार, गुप्त फैसिलिटी में मौजूद सभी विशेषज्ञों के मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट और अन्य संचार उपकरण जब्त या प्रतिबंधित कर दिए गए हैं. परिसर में इंटरनेट के इस्तेमाल पर भी कड़ा नियंत्रण रखा गया है. यहां तक कि स्मार्टवॉच जैसी डिवाइस ले जाने की भी अनुमति नहीं है ताकि किसी भी प्रकार की सूचना बाहर न जा सके. सुरक्षा व्यवस्था के तहत परिसर के अंदर और बाहर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की कड़ी निगरानी की जा रही है. हर मूवमेंट का रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है और केवल अधिकृत अधिकारियों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई है. इससे प्रश्नपत्र से जुड़ी किसी भी संवेदनशील जानकारी के लीक होने की संभावना को न्यूनतम किया जा सके.

मल्टी-लेयर सुरक्षा मॉडल पर काम कर रही NTA

अधिकारियों ने बताया कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था को कई स्तरों में विभाजित किया गया है. पेपर तैयार करने से लेकर उसकी छपाई, पैकेजिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन तक पूरे सिस्टम को ‘कंपार्टमेंटलाइज्ड’ मॉडल पर संचालित किया जा रहा है. इसका मतलब है कि पूरी प्रक्रिया की जानकारी किसी एक व्यक्ति या समूह के पास नहीं होगी. प्रश्नपत्रों को देशभर के परीक्षा केंद्रों तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए सरकार भारतीय वायुसेना (IAF) के विमानों का उपयोग करने पर भी विचार कर रही है. इसका उद्देश्य परिवहन के दौरान सुरक्षा जोखिमों को कम करना और प्रश्नपत्रों को समय पर सुरक्षित तरीके से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाना है.

सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे निगरानी

डिजिटल मोर्चे पर भी सरकार पूरी तरह अलर्ट है. व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन फोरम्स पर चौबीसों घंटे निगरानी रखी जा रही है. अधिकारियों का फोकस फर्जी प्रश्नपत्रों, अफवाहों और किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि को समय रहते रोकने पर है.

धर्मेंद्र प्रधान ने दिए सख्त निर्देश

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में सामने आई सभी कमियों और कमजोरियों को पूरी तरह दूर किया जाए. मंत्रालय का लक्ष्य इस बार परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना है. मई में हुई परीक्षा रद्द होने के बाद 22 लाख से अधिक उम्मीदवारों के बीच चिंता और असमंजस का माहौल बन गया था. ऐसे में सरकार और NTA इस री-एग्जाम को सफलतापूर्वक आयोजित कर छात्रों का विश्वास बहाल करना चाहती हैं.

Tags: neet re exam
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