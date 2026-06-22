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NEET UG 2026 Re-Exam से पहले ही लीक हो गया Question Paper! पेपर लीक का Video हुआ वायरल; क्या फिर छात्रों को देना होगा री-एग्जाम?

NEET Paper Leak Video: 21 जून 2026 को NEET UG री-एग्जाम के बाद पेपर लीक का वीडियो वायरल हुआ, लेकिन NTA ने अभी तक किसी लीक की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और जांच जारी है.

By: Preeti Rajput | Published: June 22, 2026 11:17:19 AM IST

NEET री-एग्जाम से पहले सीक्रेट मिशन शुरू
NEET री-एग्जाम से पहले सीक्रेट मिशन शुरू


Fact Check NEET Paper Leak Video: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 21 जून को नीट यूजी री-एग्जाम का आयोजन पूरे देश में किया था. इस परीक्षा में कुल 22 लाख उम्मीदवार शामिल हुए. हालांकि, पेपर के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो आग की तरह वायरल होने लगा और दावा किया गया कि पहले की तरह 21 जून को हुआ री-एग्जाम का पेपर भी लीक हो चुका है. वीडियो में नीट री-एग्जाम के पेपर को वायरल प्रश्न पत्र में मिलाया जा रहा है. हालांकि, NTA ने इस पेपर लीक के वीडियो को फर्जी करार दिया है. 

पेपर लीक के वीडियो पर क्या बोला NTA 

NTA ने  NEET UG री-एग्जाम के बाद पेपर लीक का वीडियो को फर्जी करार दिया है. साथ ही अधिकारिक बयान देते हुए पोस्ट भी जारी किया है. NTA ने अपनी पोस्ट में लिखा कि ‘NTA का ध्यान NEET (UG) 2026 के बारे में सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे एक मनगढ़ंत वीडियो की ओर गया है. यह वीडियो FAKE है और इसमें किए गए दावे झूठे हैं. आज पूरी सुरक्षा और निगरानी में परीक्षा सफलतापूर्वक हुई.’ पोस्ट में आगे लिखा कि ‘स्टूडेंट्स को धोखा देने या डराने के लिए ऐसी गलत जानकारी बनाना और जानबूझकर फैलाना एक गंभीर अपराध है. NTA, I4C और कानून लागू करने वाली एजेंसियों की मदद से, इस कंटेंट को बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है.’

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लोगों से NTA ने अपील करते हुए कहा कि ‘हम स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और आम लोगों से अपील करते हैं कि वे सिर्फ http://neet.nta.nic.in और ऑफिशियल NTA हैंडल्स के ज़रिए ही वेरिफ़ाई करें, और ऐसे मटीरियल को बढ़ा-चढ़ाकर न बताएं. हमारे 20 लाख+ कैंडिडेट्स एक शांत और निष्पक्ष प्रोसेस के हकदार हैं.’

पूरी तरह फर्जी है ये वीडियो 

PIB फैक्ट चेक के मुताबिक, इस वीडियो में किया जा रहा दावा पूरी तरह फर्जी है. X पर पोस्ट में कहा गया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि NEET (UG) 2026 की दोबारा परीक्षा का प्रश्न पत्र पहले ही टेलीग्राम पर लीक हो गया था, लेकिन यह दावा फर्जी है.

पेपर लीक के बाद दोबारा हुई परीक्षा 

बता दें कि, 3 मई को कराई गई नीट यूजी 2026 के परीक्षआ का पेपर लीक हो गया था. जिसके सबूत मिलने के बाद 21 जून को दोबारा परीक्षा का आयोजन किया गया. पेपर दोबारा लीक न हो सके इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए. भारतीय वायु सेना ने प्रश्न पत्र को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया गया था. साथ ही स्मार्ट लॉक तकनीक यूज की गई. लेकिन अब पेपर लीक के दावे ने बच्चों की टेंशन एक बार फिर बढ़ा दी है. हालांकि, ये दावा पूरी तरह से झूठा और फर्जी है. 

Tags: NEET Paper LeakNEET UG 2026
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