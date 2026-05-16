NEET पेपर लीक विवाद के बीच NTA में बड़े बदलाव, रुचिता विज और अनुजा बापट बनीं जॉइंट सेक्रेटरी

Neet UG Paper Leak: NEET-UG पेपर लीक और कैंसलेशन को लेकर चल रहे विवाद के बीच, सरकार ने अहम कदम उठाए हैं. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में सीनियर ऑफिसर लेवल पर दो अहम अपॉइंटमेंट किए गए हैं. सीनियर IRS ऑफिसर रुचिता विज को NTA का जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया है. NTA देश में बड़े नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम कराने वाली नोडल बॉडी है, और NEET पेपर लीक के बाद कई सवाल उठे हैं. रुचिता विज 2004 बैच की ऑफिसर हैं जो अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम कर रही हैं. दूसरी अपॉइंटमेंट 1998 बैच की ISS ऑफिसर अनुजा बापट की है.

कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमिटी (ACC) ने ISS ऑफिसर अनुजा बापट को NTA का जॉइंट सेक्रेटरी बनाने को भी मंज़ूरी दे दी है. डिप्टी सेक्रेटरी/डायरेक्टर की पोस्ट को शुरुआती दो साल के लिए टेम्पररी तौर पर अपग्रेड किया गया है. इन दो सीनियर अधिकारियों को NTA में जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया है, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत आता है. उनका कार्यकाल पांच साल का होगा.

NEET-UG एग्जाम पेपर लीक पर हंगामा जारी

NTA में ये बड़े बदलाव ऐसे समय में हुए हैं जब ऑर्गनाइज़ेशन को NEET-UG एग्जाम पेपर लीक और उसके बाद 3 मई को मेडिकल कॉलेज एडमिशन एग्जाम कैंसिल होने की वजह से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. रुचिता विज और अनुजा बापट अहम भूमिका निभाएंगी क्योंकि NTA अब से लगभग तीन हफ़्ते बाद 21 जून को एक नया NEET-UG एग्जाम कराने की तैयारी कर रहा है.

NTA पर उठ रहे सवाल

NTA, मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत एक ऑटोनॉमस बॉडी है. नवंबर 2017 में बनी यह एजेंसी इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मैनेजमेंट, रिसर्च और फार्मेसी से जुड़े हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन और फेलोशिप के लिए कई नेशनल लेवल के एग्जाम कराने के लिए ज़िम्मेदार है. यह एजेंसी अक्सर विवादों में रही है, जिसमें क्रिटिक्स इसके मैनेजमेंट पर सवाल उठाते रहे हैं. ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को लेकर सवाल बढ़ रहे हैं. हाल ही में हुए पेपर लीक के बाद, सरकार ने NTA में बड़े बदलावों का वादा किया है, और ये दो अपॉइंटमेंट उन्हीं बदलावों का हिस्सा हैं.