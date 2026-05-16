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Exclusive: NEET पेपर लीक में क्या है लातूर पैटर्न, कैसे नामी प्रोफेसर ने छात्रों से किया विश्वासघात?

NEET UG 2026 Paper Leak: नीट पेपर लीक मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं. अब इस मामले में सीबीआई की जांच लातूर तक पहुंच गई है. बताया जा रहा है कि लातूर एक बहुत ही बड़ा कोचिंग हब है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: May 16, 2026 2:41:46 PM IST

नीट पेपर लीक में क्या है लातूर पैटर्न?
नीट पेपर लीक में क्या है लातूर पैटर्न?


NEET UG 2026 Paper Leak Latur Pattern: नीट पेपर लीक मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे है. इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है. जिसको लेकर जानकारी सामने आ रही है कि सीबीआई की टीम लातूर में मौजूद है. जहां फेमस RCC इंस्टीट्यूट के शिवराज मोटेगावकर से पूछताछ की है. इसके अलावा, कुछ पैरेंट्स और छात्रों से भी पूछताछ की गई है. नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे ने पुणे और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में संगठित तौर पर स्टूडेंट को अप्रोच किया.

संगठित गिरोह में छात्रों की मजबूरी के आधार पर उनका इस्तेमाल किया. एक चेन की तरह कुछ जगहों पर सेमिनार का भी आयोजन किया गया. ज्यादातर उम्र में बड़े और अलग स्ट्रीम के बच्चों को बतौर एजेंट के तौर पर रखा गया था. सूत्रों ने बताया कि ज्यादातर स्टूडेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम के हैं.

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शुरुआती जांच में शामिल नहीं था लातूर का नाम

नीट पेपर लीक 2026 की शुरुआती जांच में लातूर का नाम शामिल नहीं था. लेकिन एक अभिभावक की शिकायत से जिला पुलिस ने अपनी जांच के बारे में CBI को बताया. पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों ने बताया कि चूंकि पीवी कुलकर्णी ने रिटायरमेंट से पहले NEET पेपर सेट करने में कई बाई भूमिका निभाई है. इसलिए 2024 लीक की जांच को लेकर भी अब कुलकर्णी से पूछताछ हो रही है. सूत्रों के मुताबिक, पीवी कुलकर्णी खुद लातूर से था, उसके पास स्टूडेट्स के डाटा का एक्सेस था. जो उसने मनीषा वाघमारे के साथ साझा किया. महाराष्ट्र में लातूर को मेडिकल स्टूडेंट्स के प्रिपरेशन का हब माना जाता है.

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पुणे पुलिस ने क्या कहा?

पुणे पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमें पता चला कि NEET परीक्षा के दिन वाघमारे के खाते में 10 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए थे. इतना ही नहीं कई स्टूडेंट्स ने मनीषा वाघमारे को 25000 रुपए ट्रांसफर किए थे. पीवी कुलकर्णी से मिले डाटा का इस्तेमाल कर उसके गुर्गे जिसमें मनीषा वाघमारे भी शामिल है. ऐसे छात्रों को आईडेंटिफाई करती थी जो पढ़ाई में कमजोर हो. कोचिंग इंस्टिट्यूट में हुए मॉक टेस्ट की मदद से बच्चों की स्थिति का आकलन बड़ी ही आसानी से हो जाता था. जिसके बाद यह ग्रुप उन्हें अप्रोच करता था.

अच्छी आर्थिक स्थिति और बड़े घरों के बच्चों से लाखों रुपए वसूलने आसान थे. वहीं जिन स्टूडेंट्स की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उन्हें इस गिरोह द्वारा टूल के रूप में इस्तेमाल किया गया. इसलिए जिन स्टूडेंट्स तक पेपर पहुंचा उनमें 25 लाख से लेकर 25 हजार के स्तर के बच्चे शामिल है.

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क्या है लातूर पैटर्न?

महाराष्ट्र में नीट के छात्रों के लिए लातूर एक महत्वपूर्ण जगह है. क्योंकि किसी भी एजुकेशन हब की तरह लातूर में सैकड़ो की संख्या में कोचिंग इंस्टिट्यूट हैं. NEET में पास होने वाले छात्रों की सफलता का अनुपात बहुत ज्यादा है और यही कारण है कि इस एजुकेशन हब को लातूर पैटर्न नाम दिया गया. लेकिन अब पेपर लीक में लातूर पैटर्न चर्चा का केंद्र बन बया है. लातूर में CBI ने अब तक कई कोचिंग इंस्टिट्यूट और उनके मालिकों से पूछताछ की है. जांच एजेंसियों को यह शंका है कि पीवी कुलकर्णी ने अपने पद का इस्तेमाल कर कई इंस्टिट्यूट को लीक पेपर पहुंचाया होगा.

Tags: NEET Paper Leak
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