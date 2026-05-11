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NEET UG 2026 Paper Leak:एक महीने पहले ही मिल गया था 150 पेज का PDF, WhatsApp पर कई बार किया फॉरवर्ड; हुआ बड़ा खुलासा

NEET UG 2026 Paper Leak: राजस्थान पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के Adg विशाल बंसल ने कहा कि यह पता नहीं है कि NEET UG 2026 का गेस पेपर कहाँ से वायरल हुआ और इसका सोर्स क्या था. उन्होंने कहा कि इस मामले में लोगों से बातचीत चल रही है. हालाँकि, उन्होंने कहा कि इस मामले के देहरादून से लिंक हैं. इसलिए, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और देहरादून लिंक की जाँच की जा रही है.

By: Divyanshi Singh | Published: May 11, 2026 2:05:16 PM IST

NEET Paper वायरल मामला
NEET Paper वायरल मामला


Neet UG 2026 Viral Paper: राजस्थान पुलिस स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (SOG) ने वायरल हुए नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट (NEET) अंडरग्रेजुएट (UG) 2026 पेपर के बारे में अहम खुलासे किए हैं. SOG के ADG विशाल बंसल ने मीडिया को बताया कि कैंडिडेट्स के पास NEET UG 2026 का गेस पेपर 15 दिन से एक महीने पहले तक था, और इसे WhatsApp पर कई बार फॉरवर्ड किया गया था. उन्होंने कहा कि केमिस्ट्री के 120 सवाल NEET UG गेस पेपर जैसे ही थे. हालांकि, उन्होंने फिलहाल किसी भी NEET UG पेपर लीक से इनकार किया है.

आइए जानते हैं कि राजस्थान पुलिस स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (SOG) के ADG विशाल बंसल का NEET UG 2026 गेस पेपर लीक के बारे में क्या कहना है. आइए जानते हैं कि पुलिस ने इस मामले में अब तक क्या किया है.

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150 पेज का PDF

वायरल NEET UG 2026 गेस पेपर मामले के बारे में, राजस्थान पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के ADG विशाल बंसल ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि कैंडिडेट्स के पास गेस पेपर का 150 पेज का PDF 15 दिन से एक महीने तक था. फोटोकॉपी ई-मित्र के ज़रिए उपलब्ध कराई गईं, और कई कैंडिडेट्स को वहाँ से गेस पेपर मिला. PDF कई दूसरे कैंडिडेट्स के मोबाइल फ़ोन पर भी भेजा गया.

उन्होंने कहा कि NEET UG गेस पेपर के 150 पेज के PDF में 410 सवाल थे. इनमें से केमिस्ट्री मेन एग्जाम में 120 सवाल एक जैसे थे. हालाँकि, यह दावा किया जा रहा है कि 150 सवाल एक जैसे थे. उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.

राजस्थान पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के Adg विशाल बंसल ने कहा कि यह पता नहीं है कि NEET UG 2026 का गेस पेपर कहाँ से वायरल हुआ और इसका सोर्स क्या था. उन्होंने कहा कि इस मामले में लोगों से बातचीत चल रही है. हालाँकि, उन्होंने कहा कि इस मामले के देहरादून से लिंक हैं. इसलिए, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और देहरादून लिंक की जाँच की जा रही है.

पेपर लीक नहीं

राजस्थान पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के Adg विशाल बंसल ने कहा कि इस मामले को NEET UG 2026 पेपर लीक कहना सही नहीं होगा. उन्होंने कहा कि जाँच उनका काम है और परीक्षा कराने वाली एजेंसी इस मामले पर फैसला करेगी. उन्होंने कहा कि SOG की जाँच अभी शुरुआती स्टेज में है. उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर पेपर लीक हुआ होता, तो यह इस तरह से सर्कुलेट नहीं होता.

Tags: NEET
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