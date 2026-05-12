NEET UG 2026 Cancelled: नीट यूजी की परीक्षा हुई रद्द, पेपर लीक के शक के कारण NTA का फैसला, सीबीआई करेगी जांच

NEET UG 2026 Cancelled: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है. एनटीए ने यह फैसला पेपर लीक की आशंकाओं के बीच लिया है. जानकारी सामने आ रही है कि परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी. इसके अलावा, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि सीबीआई पेपर लीक मामले की जांच करेगी. पूरे देश में 3 मई, 2026 को नीट यूजी परीक्षा का आयोजन किया गया था.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा जारी एक नोटिस में कहा गया है कि यह ध्यान देने योग्य है कि नीट यूजी परीक्षा देश भर के मेडिकल, डेंटल और आयुष कॉलेजों में MBBS, BDS, BAMS और BHMS जैसे विभिन्न कोर्सों में एडमिशन के लिए एकमात्र माध्यम है. कुल 22.05 लाख छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे.

7 मई को पेपर लीक की जानकारी आई सामने

3 मई को नीट यूजी की परीक्षा आयोजित होने के चार दिन बाद 7 मई को NTA को संभावित पेपर लीक के संबंध में कुछ इनपुट मिले. 8 मई को इन इनपुट को सत्यापन और उचित कार्रवाई के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दिया गया. राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) द्वारा किए गए खुलासों के बाद NEET UG 2026 पेपर लीक को लेकर आशंकाएं और गहरी हो गईं.

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राजस्थान पुलिस की जांच में हुआ खुलासा

सोमवार को राजस्थान पुलिस SOG ने बताया कि परीक्षा से 15 दिन से लेकर एक महीने पहले तक NEET उम्मीदवारों के बीच एक गेस पेपर सर्कुलेट हो रहा था. इस गेस पेपर में लगभग 410 सवाल थे, जिनमें से 120 सवाल असल NEET परीक्षा के केमिस्ट्री सेक्शन में हूबहू आए थे; वे पूरी तरह से मेल खाते थे.

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मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि कुल 720 अंकों में से 600 अंकों के सवाल इसी गेस पेपर से लिए गए थे, जो पहले ही छात्रों तक पहुंच चुका था.