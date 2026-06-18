Home > क्राइम > NEET Re-exam का प्रेशर ले रहा स्टूडेंट की जान! 24 घंटे में 2 एस्पिरेंट्स ने किया सुसाइड, किसी ने 6वीं मंजिल से लगाई छलांग तो किसी ने खाया जहर

NEET Re-exam का प्रेशर ले रहा स्टूडेंट की जान! 24 घंटे में 2 एस्पिरेंट्स ने किया सुसाइड, किसी ने 6वीं मंजिल से लगाई छलांग तो किसी ने खाया जहर

NEET Students Suicide News: नीट का एग्जाम दोबारा देने के डर की वजह से अब तक कई स्टूडेंट्स देश भर में सुसाइड कर चुके हैं. पिछले 24 घंटे में आत्महत्या के 2 और मामले सामने आए. 3 मई के बाद से अभी तक 36 दिन में 12 स्टूडेंट दोबारा एग्जाम देने के डर से मौत को गले लगा चुके हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: June 18, 2026 3:14:15 PM IST

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NEET-UG 2026, 21 जून को दोबारा होने जा रहा है. इससे पहले 3 मई को हुई परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द हो गयी थी. कई छात्रों में दोबारा परीक्षा देने को लेकर डर का माहौल है.

दोबारा एग्जाम देने से कई स्टूडेंट डर रहे हैं और आलम यह है कि कई स्टूडेंट एग्जाम के डर की वजह से मौत आत्महत्या कर रहे हैं. पिछले 24 घंटे में 2 और छात्रों ने सुसाइड कर लिया है.

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छठी मंजिल से कूदा 17 साल का कहान 

गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाले 17 वर्षीय NEET अभ्यर्थी ने री-एग्जाम से पहले आत्महत्या कर ली. 17 साल के छात्र कहान पटेल ने अपनी घर की छठी मंजिल से छलांग लगाकर मौत को गले लगा लिया. अहमदाबाद पुलिस के जोन 2 के अधिकारियों के अनुसार, “गुरुवार को सुबह-सुबह उन्हें कंट्रोल रूम पर एक फोन आया. सूचना मिली कि अहमदाबाद के न्यू राणिप इलाके की एक सोसाइटी में एक युवा लड़का खून से लथपथ पड़ा है. ​सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची.”

छलांग लगाने के बाद लड़के को तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे भर्ती करने से पहले ही मृत घोषित कर दिया. ​लड़के के एक रिश्तेदार ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि लड़के की पहली NEET परीक्षा बहुत अच्छी गई थी. वह दोबारा होने वाली परीक्षा की तैयारी कर रहा था. उसने इधर बीच कभी भी किसी तरह के दबाव या तनाव की शिकायत नहीं की थी. हालांकि ​आत्महत्या के असली कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस अब उसके दोस्तों से पूछताछ करेगी. बता दें कि मौके से कोई सुसाइड नोट या अन्य कोई सबूत बरामद नहीं हुआ है.

कोयंबटूर की अनुकीर्तना ने खा लिया जहर

तमिलनाडु के कोयंबटूर में रहने वाली NEET की छात्रा अनुकीर्तना ने भी बुधवार की सुबह जहर खाकर सुसाइड कर लिया. आत्महत्या से पहले 19 साल की छात्रा ने अपने चाचा और अन्य करीबी रिश्तेदारों को वॉट्सऐप पर मैसेज भेजे थे जिसमें इस बात का जिक्र था कि 3 मई को NEET एग्जाम दिया था. एग्जाम में पास होने की उम्मीद थी और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का इंतजार था, लेकिन पेपर लीक के कारण एग्जाम कैंसिल हो गया. अब दोबारा एग्जाम देने से डर लग रहा है. पापा ने मेरी तैयारी पर खूब पैसा लगाया है, फेल हो गई और एडमिशन नहीं मिला तो उनका सामना कैसे करुंगी?

Tags: NEETneet re examSuicide Case
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