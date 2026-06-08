इंडियन एयरफोर्स कराएगी NEET Re Exam? Mi-17 हेलीकॉप्टर में सेंटर्स तक पहुचेंगे पेपर; बंदी की तरह रखे जाएंगे प्रश्नपत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञ!

NEET Re Exam: नीट री-एग्जाम की तैयारियां तेज हो गई हैं. NTA की पूरी कोशिश है कि पेपर लीक न हों और NEET री-एग्जाम ट्रांसपेरेंट तरीके से हो. NEET री-एग्जाम की पूरी सिक्योरिटी पक्की करने के लिए इंडियन एयर फोर्स की मदद ली जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, 21 जून को होने वाले NEET री-एग्जाम के क्वेश्चन पेपर IAF के Mi-17 हेलीकॉप्टर और दूसरे मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके देश भर के एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचाए जाएंगे. NEET री-एग्जाम के लिए इंडियन एयर फोर्स की मदद लेने का फैसला पहले डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के घर पर हुई मीटिंग में किया गया था. आइए पूरे मामले को डिटेल में समझते हैं. हम NEET री-एग्जाम की चल रही तैयारियों और इस बारे में इंडियन एयर फोर्स की तैयारियों को समझेंगे.

18 जगहों से डिस्ट्रीब्यूशन हब तक पहुंचेंगे पेपर

सूत्रों के मुताबिक, इंडियन एयर फोर्स 18 तय जगहों से एग्जाम सेंटर्स और डिस्ट्रीब्यूशन हब तक कॉन्फिडेंशियल NEET री-एग्जाम क्वेश्चन पेपर के पैकेट पहुंचाएगी. इसका मकसद यह पक्का करना है कि एग्जाम के दौरान कोई लीक या सिक्योरिटी ब्रीच न हो.

लॉक डाउन रहेंगे पेपर सेटर

NEET री-एग्जाम पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े सिक्योरिटी इंतज़ाम किए गए हैं. पेपर लीक विवाद के बाद, शिक्षा मंत्रालय और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) हर लेवल पर एग्जाम की सीक्रेसी पर सख्ती से नज़र रख रहे हैं. सवाल सेटर, ट्रांसलेटर और दूसरे स्टाफ को खास, सीक्रेट, सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है. यह इंतज़ाम 21 जून को एग्जाम खत्म होने तक जारी रहेगा. मोबाइल फोन, इंटरनेट और दूसरे डिजिटल डिवाइस के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है.

NEET पेपर लीक के बाद एग्जाम कैंसिल

NEET UG 2026 3 मई को हुआ था. उस समय 2.2 मिलियन से ज़्यादा कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था, लेकिन 7 मई को एक सैंपल पेपर वायरल हो गया, जिसमें मेन एग्जाम जैसे ही सवाल थे. बाद में हुई जांच में पता चला कि NEET UG का पेपर लीक हो गया था. इसके बाद, शिक्षा मंत्रालय ने 3 मई को खत्म हुए NEET UG एग्जाम को कैंसिल कर दिया. अब 21 जून को NEET का री-एग्जाम हो रहा है, जिसमें 2.2 मिलियन से ज़्यादा कैंडिडेट्स के शामिल होने की उम्मीद है.