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NEET-UG Re-Exam 2026: बंद हो जाएगा Telegram, नीट पेपर लीक की गलती का भुगत रहा अंजाम

NEET-UG Re-Exam 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने मंगलवार को 21 जून को होने वाली NEET-UG 2026 री-एग्जाम से पहले भारत में टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर कुछ समय के लिए रोक लगाने के केंद्र के फैसले का स्वागत किया.

By: Preeti Rajput | Last Updated: June 16, 2026 10:55:25 AM IST

बंद हो जाएगा Telegram
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NEET-UG Re-Exam 2026: एग्जाम में गड़बड़ी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए, केंद्र सरकार ने पूरे देश में मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर ऑफिशियली बैन लगा दिया है. यह टेम्पररी बैन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की सीधी सिफारिशों पर आया है ताकि आने वाले NEET (UG) 2026 री-एग्जाम से पहले पेपर लीक और चीटिंग रैकेट को रोका जा सके.

कितने दिन तक बंद रहेगा टेलिग्राम?

फिलहाल सरकार ने टेलिग्राम पर अस्थायी तौर पर रोक लगाई है. NEET-UG 2026 री-एग्जाम 21 को होने वाला है. जिसके कारण टेलिग्राम पर 22 जून तक अस्थायी रोक रहेगी. वहीं मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद रहने वाला है. NTA ने री एग्जाम को सुरक्षित और निष्पक्ष तौर पर कराने के लिए केंद्र सरकार ने यह बडा फैसला किया है. 

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पेपर लीक होने का सता रहा डर

सरकार ने टेलीग्राम को 30 जून तक भारत में अपना मैसेज-एडिटिंग फीचर बंद करने का भी निर्देश दिया है. NTA के अनुसार, इस फीचर का पहले भी “पेपर लीक” के सबूत बनाने के लिए गलत इस्तेमाल किया गया है, जिससे एडमिनिस्ट्रेटर पहले पोस्ट किए गए मैसेज को एडिट कर सकते हैं और ओरिजिनल टाइमस्टैम्प को बनाए रखते हुए अटैच की गई फाइलों को बदल सकते हैं. 

सरकार ने लिया बड़ा फैसला 

एजेंसी ने कहा कि यह कार्रवाई 21 जून को होने वाले NEET री-एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट को टारगेट करने वाले चीटिंग रैकेट द्वारा टेलीग्राम के ऑर्गनाइज्ड इस्तेमाल के जवाब में की गई थी. इसमें यह भी कहा गया है कि अधिकारियों ने पहले ही कई चैनल, ग्रुप और बॉट्स को हटा दिया था, जिन पर कथित तौर पर क्वेश्चन पेपर तक एक्सेस के फ्रॉड दावों को बढावा देने का आरोप था, लेकिन बीच के उपाय नाकाफी साबित होने के बाद प्लेटफॉर्म-लेवल पर दखल देना जरूरी हो गया.

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अफवाहों पर भरोसा न करें 

एजेंसी ने छात्रों और उनके अभिभावकों से कहा है कि वे किसी भी अफवाह या बिना पुष्टि वाली जानकारी पर भरोसा न करें. परीक्षा से जुड़ी सही और आधिकारिक जानकारी केवल NEET की वेबसाइट और NTA के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स से ही देखें.

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Tags: NEETtelegramTelegram Banned
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