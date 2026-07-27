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NEET paper leak: पेपर लीक रोकने का नया फॉर्मूला! सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, इन बदलावों पर भी होगा जोर

NEET paper leak: नीट पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार ने NTA में व्यापक सुधारों के लिए नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में हाई-पावर्ड टास्क फोर्स बनाई है. समिति के सदस्य और IIT मद्रास के निदेशक डॉ. वी. कामकोटि का कहना है कि केवल तकनीक के भरोसे पेपर लीक नहीं रोका जा सकता. परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए तकनीकी सुधारों के साथ संस्थागत जवाबदेही, मजबूत निगरानी और प्रश्नपत्र निर्माण प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय बनाना भी जरूरी होगा.

By: Ranjana Sharma | Published: July 27, 2026 6:56:23 AM IST

परीक्षा प्रणाली होगी और सुरक्षित!
परीक्षा प्रणाली होगी और सुरक्षित!


NEET paper leak: नीट पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार देश की परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव की तैयारी में जुट गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में व्यापक सुधारों के लिए हाई-पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया है. इस समिति की अध्यक्षता टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणि कर रहे हैं. टास्क फोर्स का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और पेपर लीक जैसी घटनाओं से मुक्त बनाना है. इसी समिति के सदस्य और IIT मद्रास के निदेशक डॉ. वी. कामकोटि ने आजतक से विशेष बातचीत में बताया कि केवल तकनीक के भरोसे पेपर लीक को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए संस्थागत सुधार और जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी होगी.

NEET विवाद के बाद सरकार का बड़ा फैसला

देशभर में नीट पेपर लीक मामले के बाद परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठे. इसके बाद केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए हाई-पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया है. समिति परीक्षा संचालन, सुरक्षा व्यवस्था, तकनीकी सुधार और प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा कर ऐसे सुझाव देगी, जिससे भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं की संभावना को न्यूनतम किया जा सके.

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नंदन नीलेकणि की अगुवाई में काम करेगी टास्क फोर्स

इस हाई-पावर्ड टास्क फोर्स की अध्यक्षता इंफोसिस के सह-संस्थापक और तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणि कर रहे हैं. समिति में कई प्रमुख विशेषज्ञ भी शामिल हैं, जिनमें-

  • IIT मद्रास के निदेशक डॉ. वी. कामकोटि
  • पूर्व ISRO प्रमुख डॉ. एस. सोमनाथ
  • पूर्व IB निदेशक तपन डेका
  • पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल
  • वरिष्ठ अधिकारी अमृत लाल मीणा

जैसे अनुभवी सदस्य शामिल हैं. समिति तकनीक, सुरक्षा, प्रशासन, लॉजिस्टिक्स और नीति निर्माण के सभी पहलुओं पर विचार करेगी.

‘सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं रुकेगा पेपर लीक’

डॉ. वी. कामकोटि ने कहा कि परीक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने में तकनीक की अहम भूमिका होगी, लेकिन केवल तकनीक के भरोसे पेपर लीक जैसी समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए मजबूत संस्थागत व्यवस्था, जवाबदेही और पारदर्शी कार्यप्रणाली भी उतनी ही आवश्यक है.

प्रतियोगी परीक्षाओं का दायरा कई गुना बढ़ा

डॉ. कामकोटि ने बताया कि भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं का स्वरूप पिछले कुछ दशकों में पूरी तरह बदल गया है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब उन्होंने वर्ष 1985 में JEE की परीक्षा दी थी, तब करीब 5,000 छात्र शामिल हुए थे, जबकि आज यह संख्या बढ़कर 15 लाख से अधिक हो चुकी है. इतनी बड़ी संख्या में परीक्षाओं का संचालन करने के लिए आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रबंधन व्यवस्था की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है.

‘मेकर-चेकर मॉडल’ पर होगा विचार

समिति परीक्षा प्रक्रिया में बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों की तरह ‘मेकर-चेकर मॉडल’ लागू करने की संभावना पर भी विचार करेगी. इस मॉडल के तहत-एक अधिकारी द्वारा किए गए कार्य का दूसरा स्वतंत्र अधिकारी सत्यापन करेगा. इस व्यवस्था से परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और मानवीय त्रुटियों या गड़बड़ियों की संभावना कम हो सकती है.

अभी शुरुआती चरण में है समिति का काम

डॉ. कामकोटि ने स्पष्ट किया कि टास्क फोर्स का काम अभी शुरुआती चरण में है. अभी विस्तृत बैठकें नहीं हुई हैं, इसलिए किसी विशेष तकनीकी समाधान या अंतिम सिफारिश पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी. उन्होंने कहा कि समिति सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद ही अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी.

सबसे बड़ी चुनौती है ‘रूट ऑफ ट्रस्ट’

डॉ. कामकोटि के मुताबिक किसी भी परीक्षा प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी प्रश्नपत्र तैयार करने की प्रक्रिया होती है. उन्होंने कहा कि यदि प्रश्नपत्र तैयार करने वाला व्यक्ति ही भरोसेमंद न हो और वहीं से पेपर लीक हो जाए, तो दुनिया की कोई भी तकनीक उसे पूरी तरह नहीं रोक सकती. इसी वजह से समिति प्रश्नपत्र निर्माण प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, गोपनीय और जवाबदेह बनाने पर विशेष जोर देगी.

पारदर्शी और जवाबदेह परीक्षा प्रणाली पर रहेगा फोकस

टास्क फोर्स का उद्देश्य केवल नई तकनीक जोड़ना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था विकसित करना है जिसमें परीक्षा संचालन से जुड़े प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही तय हो. इससे भविष्य में बड़े स्तर पर होने वाली परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाया जा सकेगा.

Tags: NEET Paper Leak
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