Anti Paper Leak Bill: गलती से भी हुआ पेपर लीक, तो मिलेगी पसीने छुड़ा देने वाली सजा; मोदी सरकार ला रही ये नया बिल

New Law Against Paper leak: नीट पेपर लीक 2026 मामले में पूरे देश के युवा एक साथ मिलकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. पेपर लीक को लेकर भूख हड़चाल पर बैठे सोनम वांगचुक ने अपनी तीन शर्तों के साथ कल गुरुवार रात को ये हड़ताल खत्म कर दी. इस बीच सरकार ने भरोसा दिलाया कि पेपर लीक को रोकने के लिए कानून और भी सख्त करने की तैयारी कर रही है. बता दें कि, ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वीडियो संदेशों जारी करने के कुछ घंटे बाद लिया गया.

‘सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम’ 2024

जानकारी के मुताबिक, सरकार ‘सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम’ 2024 में संशोधन करने का प्लान बना रही है. सुत्रों के मुताबिक, प्रस्तावित संशोधनों को कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है. पेपर लीक में दोषी पाए जाने वालों पर 10 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है. जानकारी के मुताबिक, मॉनसून सत्र के दूसरे हफ्ते में ये बिल सदन में पेश किया जा सकता है.

बिल में क्या-क्या होगा शामिल?

बता दें कि, जानकारी के अनुसार, संसद के दोनों सदन में इस बिल में संशोधनों को पास कराया जाएगा. इन संशोधनों का मकसद पेपर लीक पर नकेल कसना है. साथ ही पेपर लीक मामले की सुनवाई फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी. साथ ही पेपर लीक मामले में सजा को 3-5 साल से बढ़ाकर 5-10 साल किया जाएगा. वहीं जुर्माना भी 10 लाख से बढ़कर 1 करोड़ किया जा सकता है.

विपक्ष ने उठाए सवाल

विपक्ष ने संशोधनों पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2024 का कानून पहले से है, ऐसे में इसे वापस कैसे लागू किया जाएगा? सरकार ने बताया कि नीट पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों पर साल 2024 के कानून के तहत केस दर्ज किया गया था. साथ ही इस मामले में पहले ही एक फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जा चुका है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ये संशोधन इसलिए किए जा रहे हैं, ताकी पेपर लीक करने वालों में भय पैदा किया जा सके.

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क्या बोले पीएम मोदी?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ऐलान किया कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ और सख्त कदम उठाएगी. देर रात एक वीडियो मैसेज में, PM मोदी ने कहा कि यूनियन कैबिनेट शुक्रवार को इन सख्त कदमों पर चर्चा करेगी और सरकार अगले हफ्ते पार्लियामेंट में बिल पास कराने की कोशिश करेगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र एग्जाम पेपर लीक को रोकने के लिए और सख्त कदम उठाएगा, जिसमें फास्ट-ट्रैक कोर्ट और अपराधियों के लिए कड़ी सज़ा के प्रोविज़न शामिल हैं.

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