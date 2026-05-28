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NEET ने छात्रों का भविष्य बर्बाद… भुवनेश्वर में छात्र कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन; दी ये बड़ी चेतावनी

NEET Paper Leak: भुवनेश्वर में NEET परीक्षा पेपर लीक विवाद को लेकर राज्य छात्र कांग्रेस ने बुधवार शाम को विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की.

By: Shristi S | Published: May 28, 2026 10:54:10 PM IST

भुवनेश्वर में छात्र कांग्रेस NEET पेपर लीक को लेकर का विरोध प्रदर्शन
भुवनेश्वर में छात्र कांग्रेस NEET पेपर लीक को लेकर का विरोध प्रदर्शन


NEET Paper Leak Protest: भुवनेश्वर में NEET परीक्षा पेपर लीक विवाद को लेकर राज्य छात्र कांग्रेस ने बुधवार शाम को विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की.

छात्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष उदित प्रधान और उपाध्यक्ष आदित्य प्रीतम दास के नेतृत्व में, बड़ी संख्या में छात्रों ने नीलाद्री विहार के ATM चौक से मशाल जुलूस निकाला और मंत्री के आवास की ओर कूच किया. रास्ते में, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की.

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पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प

इस टकराव के दौरान, कुछ छात्रों ने जिन्होंने सांकेतिक विरोध के तौर पर मास्क पहन रखे थे. आगे बढ़ने की कोशिश की, जिससे मौके पर हल्का तनाव पैदा हो गया. हालात को काबू में करने की कोशिशों के दौरान, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी हुईं. इसके बाद, पुलिस ने कई छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया.

छात्र नेताओं ने लगाए आरोप

विरोध प्रदर्शन के दौरान, छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों में NEET पेपर लीक की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिससे छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, और शिक्षा मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए.

छात्र कांग्रेस के नेताओं ने दी चेतावनी

छात्र कांग्रेस के नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाले दिनों में पूरे राज्य में आंदोलन को और तेज किया जाएगा. छात्र संगठन के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया.

Tags: congressNEETodisha
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